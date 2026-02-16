Trực tiếp: Việt Nam đón giao thừa, chào năm mới Bính Ngọ 2026

TPHCM sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 17 điểm, gồm 4 điểm tầm cao và 13 điểm tầm thấp, ở khu vực trung tâm và các cửa ngõ trong đêm giao thừa tết Bính Ngọ.
Thời gian bắn pháo hoa kéo dài 15 phút, từ 0h đến 0h15 ngày 17/2/2026 (mùng 1 tết Bính Ngọ).
4 điểm bắn pháo hoa tầm cao
- Khu vực đầu hầm vượt sông Sài Gòn (phường An Khánh)
- Trung tâm thành phố mới (phường Bình Dương)
- Quảng trường Tam Thắng (phường Vũng Tàu)
- Quảng trường công viên Bà Rịa (phường Bà Rịa)
13 điểm bắn pháo hoa tầm thấp
- Công viên Văn hóa Đầm Sen (phường Bình Thới)
- Khu vực chợ Bình Điền (phường Bình Đông)
- Khu di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi (xã An Nhơn Tây)
- Quảng trường Trung tâm Hành chính phường Tân Mỹ
- Tòa tháp Marina (phường Sài Gòn)
- Dự án khu dân cư Vườn Cau (phường Lái Thiêu)
- Khu đô thị - thương mại - dịch vụ Quảng trường xanh (phường Đông Hòa)
- Khu di tích Cầu tàu 914 (đặc khu Côn Đảo)
- Khu biệt thự Kim Long (khu vực cầu Rạch Đỉa, xã Nhà Bè)
- Đền thờ Anh hùng liệt sĩ Rừng Sác (xã Cần Giờ)
- Các điểm tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã Dầu Tiếng và xã Minh Thạnh
Đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2026, TP Hà Nội tổ chức 33 điểm bắn với 34 trận địa pháo hoa (11 trận địa bắn pháo hoa tầm cao và 23 trận địa bắn pháo hoa tầm thấp), kéo dài 15 phút, từ 0h-0h15 ngày 17/2/2026.
11 trận địa bắn pháo hoa tầm cao kết hợp pháo hoa tầm thấp và pháo hoa hỏa thuật
- Trước Trụ sở Tòa soạn Báo Hà Nội mới, phường Hoàn Kiếm
- Trước Bưu điện Hà Nội, phường Hoàn Kiếm
- Đảo dừa, Công viên Thống nhất, phường Hai Bà Trưng
- Khuôn viên đường đua F1, phường Từ Liêm
- Vườn hoa Lạc Long Quân, phường Tây Hồ
- Hồ Văn Quán, phường Hà Đông
- Thành cổ Sơn Tây, phường Sơn Tây
- Khu đất dự án Hồ điều hòa, xã Thanh Trì
- Trung tâm Thể dục thể thao, xã Đông Anh
- Công viên Hòa Bình, phường Xuân Đỉnh
- Công viên Gia Lâm, xã Gia Lâm
23 trận địa bắn pháo hoa tầm thấp
- Khu Đông Nam Hồ Ngọc Khánh, phường Giảng Võ
- Công viên Hồ Đền Lừ, phường Tương Mai
- Công viên Long Biên, phường Việt Hưng
- Hồ Đống Đa, phường Ô Chợ Dừa
- Công viên Cầu Giấy, phường Cầu Giấy
- Công viên Thanh Xuân, phường Thanh Xuân
- Sân thượng tầng 5, trụ sở UBND xã Quang Minh
- Sân vận động xã Quảng Oai
- Sân vận động xã Đan Phượng
- Sân vận động xã Thạch Thất
- Sân vận động phường Chương Mỹ
- Khu đất khởi công dự án khu đô thị thể thao Olympic thuộc xã Thượng Phúc
- Sân thượng tầng 6, Trụ sở cơ sở 3, Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 2 - Phúc Thọ, xã Quốc Oai
- Tiểu khu thao Chính, xã Phú Xuyên (trung tâm khu đô thị Nam Chính)
- Công viên Hồ sinh thái, xã Mỹ Đức
- Sân vận động xã Vân Đình
- Sân vận động xã Sóc Sơn
- Sân vận động xã Phúc Thọ
- Công viên cây xanh, xã Thanh Oai
- Khu đô thị Mailand Hanoi City, xã Sơn Đồng
- Khu Trạm bơm, xã Minh Châu
- Công viên Kid Bằng Lăng, khu đô thị Vinhome Riverside, phường Phúc Lợi
- Công viên Phùng Khoang, phường Đại Mỗ
Ngày 16/2 (29 Tết Nguyên đán), khu vực Đông Bắc Bộ mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất 18-21°C, có nơi dưới 16°C, trưa chiều hửng nắng, nhiệt độ tăng khoảng 6°C, cao nhất 24-27°C.
Thời tiết và nhiệt độ ở khu vực Tây Bắc Bộ cũng như dải đất từ Thanh Hóa đến TP Huế có nhiều nét tương đồng trong ngày cuối cùng của năm Ất Tỵ, mưa nhỏ xuất hiện ở một vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 19-22°C, trưa chiều trời nắng, nhiệt độ cao nhất 25-28°C, trong đó, khu Tây Bắc có thời điểm lên đến 31°C.
Gần sáng 17/2 (mùng 1 Tết), khối không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến vùng núi Đông Bắc Bộ, khoảng chiều tối và đêm cùng ngày, không khí lạnh được tăng cường mạnh hơn, ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ (trừ Lai Châu và Điện Biên), Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ.
Từ đêm 16/2 đến ngày 19/2 (đêm Giao thừa đến mùng 3 Tết), Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa nhỏ rải rác. Bắc Bộ và Thanh Hóa từ đêm 17-19/2 trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.
Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến 16-19°C, vùng núi có nơi dưới 15°C.
Hà Nội từ đêm 16/2 đến ngày 19/2 có mưa, mưa nhỏ rải rác. Từ đêm 17-19/2, khu vực này trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 17-19°C.
Các khu vực khác trên cả nước duy trì hình thái thời tiết chiều tối và đêm mưa rào vài nơi, ngày nắng, trong đó, phía Bắc khu vực duyên hải Nam Trung Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông trong ngày mùng 1 Tết.