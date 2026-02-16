Trực tiếp: Việt Nam đón giao thừa, chào năm mới Bính Ngọ 2026

TPHCM sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 17 điểm, gồm 4 điểm tầm cao và 13 điểm tầm thấp, ở khu vực trung tâm và các cửa ngõ trong đêm giao thừa tết Bính Ngọ.

Nhằm bảo đảm cho màn trình diễn pháo hoa tỏa sáng trong đêm Giao thừa Tết Bính Ngọ, sáng 15/2, các lực lượng chức năng TP Hà Nội triển khai công tác lắp đặt tại những điểm bắn theo kế hoạch.

Đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2026, TP Hà Nội tổ chức 33 điểm bắn với 34 trận địa pháo hoa (11 trận địa bắn pháo hoa tầm cao và 23 trận địa bắn pháo hoa tầm thấp), kéo dài 15 phút, từ 0h-0h15 ngày 17/2/2026.

Ngày 16/2 (29 Tết Nguyên đán), khu vực Đông Bắc Bộ mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất 18-21°C, có nơi dưới 16°C, trưa chiều hửng nắng, nhiệt độ tăng khoảng 6°C, cao nhất 24-27°C.

Thời tiết và nhiệt độ ở khu vực Tây Bắc Bộ cũng như dải đất từ Thanh Hóa đến TP Huế có nhiều nét tương đồng trong ngày cuối cùng của năm Ất Tỵ, mưa nhỏ xuất hiện ở một vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 19-22°C, trưa chiều trời nắng, nhiệt độ cao nhất 25-28°C, trong đó, khu Tây Bắc có thời điểm lên đến 31°C.

Hàng trăm gốc đào, quất cảnh và tiểu cảnh xuân rực rỡ biến khu vực hồ Gươm thành điểm check-in thu hút đông người dân, du khách.

Gần sáng 17/2 (mùng 1 Tết), khối không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến vùng núi Đông Bắc Bộ, khoảng chiều tối và đêm cùng ngày, không khí lạnh được tăng cường mạnh hơn, ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ (trừ Lai Châu và Điện Biên), Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ.

Từ đêm 16/2 đến ngày 19/2 (đêm Giao thừa đến mùng 3 Tết), Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa nhỏ rải rác. Bắc Bộ và Thanh Hóa từ đêm 17-19/2 trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến 16-19°C, vùng núi có nơi dưới 15°C.

Hà Nội từ đêm 16/2 đến ngày 19/2 có mưa, mưa nhỏ rải rác. Từ đêm 17-19/2, khu vực này trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 17-19°C.

Các khu vực khác trên cả nước duy trì hình thái thời tiết chiều tối và đêm mưa rào vài nơi, ngày nắng, trong đó, phía Bắc khu vực duyên hải Nam Trung Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông trong ngày mùng 1 Tết.