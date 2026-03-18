Iran thề trả thù bằng cuộc tấn công 'dữ dội' sau vụ ông Ali Larijani bị sát hại

Theo truyền thông nhà nước Iran, chỉ huy lực lượng Không gian Vũ trụ thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) Sardar Mousavi tuyên bố thực hiện cuộc "tấn công chớp nhoáng" và nói rằng "tối nay, bầu trời của kẻ thù sẽ trở nên ngoạn mục hơn đối với các bạn".

Sau đó, IRGC tiếp tục cho rằng họ sẽ phát động những cuộc tấn công "dữ dội" chống lại Israel "để trả đũa" vụ Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Ali Larijani bị sát hại.

Khói và lửa bốc lên sau cuộc không kích của Israel. (Ảnh: AP)

Tổng tư lệnh quân đội Iran, Thiếu tướng Amir Hatami cho biết thêm phản ứng của Iran trước cái chết của ông Larijani sẽ "quyết liệt và đáng tiếc", đồng thời khẳng định "máu của vị liệt sĩ cao cả này và những liệt sĩ đáng kính khác sẽ được báo thù".

Tương tự, Thiếu tướng Ali Abdollahi, chỉ huy Bộ Tư lệnh Trung tâm Iran Khatam al-Anbiya nhấn mạnh Tổng thống Mỹ Donald Trump “phải chờ đợi những bất ngờ của chúng tôi” và cho biết phản ứng của lực lượng vũ trang Iran sẽ “tàn phá nhanh hơn cả hành động và trí tưởng tượng của kẻ thù, con đường này sẽ tiếp tục cho đến khi hắn đầu hàng”.

Theo hãng thông tấn Tasnim, Cố vấn cấp cao của Iran Ali Akbar Velayati cũng tiết lộ Iran sẽ "giáng mạnh vào bộ mặt nham hiểm của sự kiêu ngạo toàn cầu", ám chỉ đến Mỹ và Israel.

Ông Ali Larijani - từng đảm nhiệm chức Chủ tịch Quốc hội Iran cho đến năm 2020 - là quan chức cấp cao thứ hai của Iran bị ám sát kể từ khi lãnh tụ tối cao Ali Khamenei bị giết ngay ngày đầu tiên của chiến dịch quân sự chung Mỹ - Israel.

Ông Larijani được xem là lãnh đạo chuyển tiếp trên thực tế sau khi lãnh tụ tối cao Khamenei thiệt mạng trong giai đoạn đầu của cuộc chiến. Lần cuối cùng Larijani xuất hiện trước công chúng là vào thứ Sáu tuần trước (13/3), khi ông tham dự một cuộc mít tinh nhân Ngày Al-Quds để ủng hộ người Palestine ở Tehran, cùng với Tổng thống Masoud Pezeshkian.

Lãnh tụ tối cao mới, Mojtaba Khamenei, chưa xuất hiện công khai kể từ khi kế nhiệm cha mình.