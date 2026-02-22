Nguyên nhân vụ dù lượn rơi trúng ô tô làm vỡ kính chắn gió ở Tuyên Quang

(VTC News) -

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang vừa có thông tin chính thức về nguyên nhân vụ dù lượn gắn động cơ va chạm với ô tô xảy ra tại xã Quản Bạ (tỉnh Tuyên Quang, địa bàn Hà Giang cũ) vào ngày 21/2.

Theo cơ quan chức năng, hoạt động bay diễn ra trong ngày 21/2 là buổi tập luyện kỹ thuật, chưa tổ chức khai thác kinh doanh dịch vụ du lịch dù lượn và không phục vụ khách tham quan.

Phương tiện gặp sự cố do ông Lê Văn Luyện (SN 1991), thuộc Công ty TNHH Dù lượn Hà Giang, điều khiển. Khi đang bay ở độ cao khoảng 20m so với mặt đất, động cơ bất ngờ bị hụt ga. Dù lượn sau đó vướng vào dây cáp viễn thông rồi rơi xuống, va chạm với một ô tô đang di chuyển chậm trên Quốc lộ 4C, đoạn qua xã Quản Bạ.

Lực lượng chức năng làm việc với đơn vị tổ chức tập luyện bay dù lượn. (Ảnh: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang)

Tại thời điểm xảy ra sự việc, người điều khiển dù lượn đã được cấp chứng nhận và hoàn thành chương trình tập huấn chuyên môn dành cho người hướng dẫn tập luyện môn dù lượn theo quy định.

Vụ va chạm không gây thiệt hại về người. Tài xế ô tô không bị thương. Người điều khiển dù lượn bị xây xát nhẹ ở bàn tay. Tuy nhiên, chiếc ô tô bị hư hỏng phần đầu, kính chắn gió phía trước vỡ và phần nóc xe bị móp.

Sau sự cố, các bên liên quan đã chủ động làm việc, thống nhất phương án bồi thường thiệt hại đối với phương tiện bị ảnh hưởng.

Hiện trường vụ rơi dù lượn trúng ô tô tại xã Quản Bạ, tỉnh Tuyên Quang ngày 21/2. (Ảnh: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang)

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết Công ty TNHH Dù lượn Hà Giang đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoạt động bay dù gắn động cơ. Trước khi tổ chức bay tập luyện, đơn vị đã xây dựng kế hoạch và báo cáo vị trí, tọa độ bay theo quy định.

Cơ quan quản lý đề nghị các tổ chức, cá nhân và cơ quan thông tin phản ánh khách quan, chính xác, tránh hiểu nhầm đây là hoạt động kinh doanh du lịch gây ảnh hưởng đến hình ảnh điểm đến du lịch địa phương.

Đồng thời yêu cầu các đơn vị tổ chức bay nghiêm túc rút kinh nghiệm, tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn trong quá trình tập luyện và phối hợp chặt chẽ với chính quyền khi triển khai hoạt động.