3 giờ căng thẳng cứu bệnh nhân vỡ phình động mạch chủ, nguy cơ tử vong tới 80%

Bệnh nhân là nữ, 72 tuổi, được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Thái Bình trong tình trạng đau bụng dữ dội quanh rốn lan ra sau lưng, mệt lả, choáng váng và mất vận động nửa người trái. Qua thăm khám lâm sàng và các phương tiện chẩn đoán hình ảnh, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị vỡ phình động mạch chủ bụng, kèm theo hàng loạt bệnh lý nền nghiêm trọng như tai biến mạch máu não, tăng huyết áp và viêm đa khớp mạn tính.

Đây là tổ hợp bệnh lý cực kỳ nguy hiểm, khiến nguy cơ tử vong tăng cao và việc can thiệp trở nên vô cùng phức tạp.

BSCKII Nguyễn Đình Phong, Phó trưởng khoa Phẫu thuật Lồng ngực, cho biết: "Vỡ phình động mạch chủ bụng là một trong những cấp cứu ngoại khoa khẩn cấp. Đây là tình trạng đe dọa trực tiếp đến tính mạng do mất máu ồ ạt với tỷ lệ tử vong cực kỳ cao, lên đến 80% - 90%. Mổ phình động mạch chủ bụng khi chưa có biến chứng đã khó, nhưng khi khối phình đã vỡ thì độ khó tăng lên gấp bội do máu chảy gây tụ toàn bộ khoang sau phúc mạc, làm mất các mốc giải phẫu thông thường.

Bên cạnh đó, bệnh nhân có kèm theo tai biến mạch máu não cùng thời điểm với khối phình động mạch chủ bụng vỡ, trên nền bệnh viêm đa khớp, sử dụng thuốc corticoid nhiều năm, tăng huyết áp khiến thành mạch và thể trạng suy giảm đáng kể".

3 giờ nghẹt thở cứu bệnh nhân nguy cơ tử vong tới 80%

Ngay khi xác định tình trạng nguy kịch, kíp trực Khoa Phẫu thuật Lồng ngực đã phối hợp khẩn trương với Khoa Gây mê hồi sức để vừa hồi sức tích cực, vừa chuẩn bị phương án phẫu thuật cấp cứu.

Trong suốt 3 giờ căng thẳng, các bác sĩ chạy đua từng phút để kiểm soát tình trạng mất máu và duy trì huyết động cho bệnh nhân. Ê kíp nhanh chóng mở bụng, kiểm soát điểm chảy máu từ khối phình vỡ tại thành sau động mạch chủ bụng, đồng thời khống chế động mạch chủ chậu.

Điểm then chốt của ca phẫu thuật là việc thay thế đoạn mạch máu bị tổn thương bằng vật liệu nhân tạo. Các bác sĩ đã thực hiện thành công kỹ thuật thay đoạn động mạch chủ, chậu vỡ bằng mảnh ghép nhân tạo chữ Y, giúp tái lập dòng máu nuôi dưỡng các cơ quan và phần dưới cơ thể.

Sự phối hợp chính xác, nhịp nhàng giữa các chuyên khoa đã giúp ca mổ diễn ra an toàn, vượt qua những thời điểm nguy hiểm nhất.

Hồi phục ngoạn mục sau ca mổ

Sau phẫu thuật, bệnh nhân được theo dõi sát tại khoa hồi sức. Hiện tại, các chỉ số sinh tồn đã ổn định, tình trạng huyết động được kiểm soát, tiên lượng phục hồi khả quan.

Thành công của ca cấp cứu đặc biệt này là kết quả của sự phối hợp chặt chẽ giữa Trung tâm Cấp cứu và Đột quỵ, Khoa Phẫu thuật Lồng ngực và Khoa Gây mê hồi sức. Niềm vui vỡ òa đã đến với gia đình bệnh nhân ngay trong những ngày đầu năm mới, sau khoảnh khắc tưởng chừng không còn hy vọng.

Qua trường hợp trên, các bác sĩ cảnh báo phình động mạch chủ bụng là bệnh lý diễn tiến âm thầm, thường không có triệu chứng rõ ràng cho đến khi xảy ra biến chứng vỡ. Khi khối phình vỡ, máu thoát ra ngoài mạch với áp lực lớn, gây sốc mất máu nhanh và đe dọa tính mạng trong thời gian rất ngắn.

Các chuyên gia khuyến cáo người cao tuổi, người có tiền sử tăng huyết áp, bệnh lý mạch máu hoặc hút thuốc lá lâu năm cần kiểm tra sức khỏe định kỳ, đặc biệt là siêu âm ổ bụng để tầm soát sớm phình động mạch chủ, tránh để bệnh trở thành “quả bom nổ chậm” trong cơ thể.