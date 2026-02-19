Cấp cứu 2 ca nhồi máu cơ tim có cùng triệu chứng đau ngực

(VTC News) -

Ngày 19/2 (tức ngày Mùng 3 Tết), tại Trung tâm Tim mạch - Đột quỵ - Điện quang can thiệp, Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương tiếp nhận và xử trí liên tiếp hai ca nhồi máu cơ tim với cùng triệu chứng khởi phát là đau ngực, đòi hỏi can thiệp khẩn trương để tái tưới máu cơ tim.

Ca bệnh thứ nhất là bệnh nhân nam, 62 tuổi, nhập viện vì đau ngực trái giờ thứ nhất. Thăm khám và điện tim cho thấy nhồi máu cơ tim cấp ST chênh lên vùng trước rộng - tình trạng tối cấp cần tái thông mạch vành khẩn.

Chụp mạch vành qua da ghi nhận tổn thương nặng hai nhánh động mạch vành, trong đó nhánh thủ phạm là nhánh liên thất trước (LAD). Ê-kíp can thiệp đã đặt một stent, tái tưới máu thành công. Sau can thiệp, mạch vành tái thông tốt, huyết động ổn định, bệnh nhân được chuyển về Khoa Tim mạch theo dõi.

Bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện Hùng Vương (Ảnh: BVCC).

Ca bệnh thứ hai là bệnh nhân nữ, 60 tuổi, nhập viện vì đau ngực kiểu vành. Xét nghiệm men tim tăng nhanh (từ 12 lên 60), được chẩn đoán nhồi máu cơ tim cấp không ST chênh lên (NSTEMI).

Chụp mạch vành phát hiện tổn thương nặng nhánh liên thất trước. Ngay sau đó, ê-kíp tiến hành đặt một stent tái tưới máu. Kết quả cho thấy dòng chảy mạch vành được khôi phục tốt, bệnh nhân ổn định và chuyển về Khoa Tim mạch điều trị tiếp.

Theo các bác sĩ, việc nhận biết sớm triệu chứng đau ngực và quy trình phối hợp liền mạch từ cấp cứu, chẩn đoán, hội chẩn đến phòng can thiệp là yếu tố quyết định giúp cứu sống người bệnh nhồi máu cơ tim. Người dân khi có biểu hiện đau ngực, khó thở, vã mồ hôi cần đến cơ sở y tế có khả năng can thiệp tim mạch càng sớm càng tốt.

Theo bác sĩ Trung tâm Tim mạch - Đột quỵ - Điện quang can thiệp, nhồi máu cơ tim là tình trạng tắc nghẽn cấp tính động mạch vành, khiến một vùng cơ tim không được cung cấp đủ máu và ô-xy, dẫn đến hoại tử nếu không được xử trí kịp thời. Nguyên nhân thường gặp nhất là mảng xơ vữa trong lòng mạch bị nứt vỡ, hình thành cục huyết khối gây bít tắc dòng chảy mạch vành.

Triệu chứng điển hình của nhồi máu cơ tim là đau ngực dữ dội, cảm giác bóp nghẹt, đè nặng sau xương ức, có thể lan lên cổ, hàm, vai hoặc tay trái. Cơn đau thường kéo dài trên 20 phút, không giảm khi nghỉ ngơi. Ngoài ra, người bệnh có thể kèm theo khó thở, vã mồ hôi lạnh, buồn nôn, choáng váng hoặc mệt lả. Tuy nhiên, ở người cao tuổi, phụ nữ và người mắc đái tháo đường, triệu chứng có thể không điển hình, dễ bị bỏ sót.

Nhồi máu cơ tim được chia thành nhiều thể, phổ biến là nhồi máu cơ tim ST chênh lên và không ST chênh lên, trong đó thể ST chênh lên cần tái tưới máu khẩn cấp bằng can thiệp mạch vành hoặc tiêu sợi huyết.

Thời gian “vàng” để cứu cơ tim thường chỉ tính bằng giờ. Vì vậy, khi xuất hiện đau ngực nghi ngờ, người dân cần gọi cấp cứu hoặc đến ngay cơ sở y tế có khả năng can thiệp tim mạch để được chẩn đoán và điều trị sớm, giảm nguy cơ tử vong và biến chứng lâu dài.