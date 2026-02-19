XSMB 19/2 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 19/2/2026

Xem kết quả xổ số trực tuyến hàng tuần. KQXS MB ngày 19/2. Kết quả xổ số miền Bắc ngày 19/2/2026 được quay vào lúc 18h15, bởi Công ty xổ số kiến thiết Hà Nội thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Trực tiếp miền Bắc hôm nay thứ 5 ngày 19/2 - KQXS miền Bắc trực tuyến thứ 5 hàng tuần - Cập nhật KQXSMB thứ 5 ngày 19/2/2026

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 15/2/2026. Xem lại KQXSMB ngày 15/2/2026

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 15/2/2026, xem trực tiếp XSMB chủ nhật hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Thái Bình (XSTB).

XSMB 15/2, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 15/2/2026.

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 14/2/2026. Xem lại KQXSMB ngày 14/2/2026

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 14/2/2026, xem trực tiếp XSMB thứ 7 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Nam Định (XSNĐ).

XSMB 14/2, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 14/2/2026.

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 13/2/2026. Xem lại KQXSMB ngày 13/2/2026

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 13/2/2026, xem trực tiếp XSMB thứ 6 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Hải Phòng (XSHP).

XSMB 13/2, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 13/2/2026.

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 12/2/2026. Xem lại KQXSMB ngày 12/2/2026

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 12/2/2026, xem trực tiếp XSMB thứ 5 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Hà Nội (XSHN).

XSMB 12/2, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 12/2/2026.

Lịch quay xổ số trực tiếp MB mới nhất

- Thứ Hai: Xổ số miền Bắc (XSMB) sẽ được quay thưởng do Đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Ba: Xổ số miền Bắc (XSMB) sẽ được mở thưởng do Đài Quảng Ninh (XSQN).

- Thứ Tư: Xổ số miền Bắc (XSMB) sẽ được Đài Bắc Ninh (XSBN) đảm nhiệm.

- Thứ Năm: Xổ số miền Bắc (XSMB) sẽ quay thưởng tại Đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Sáu: Đài Hải Phòng (XSHP) sẽ được quay số Xổ số miền Bắc.

- Thứ Bảy: Xổ số miền Bắc (XSMB) sẽ được mở thưởng do Đài Nam Định (XSNĐ).

- Chủ Nhật: Xổ số miền Bắc (XSMB) được Đài Thái Bình (XSTB) sẽ thực hiện.

Thời hạn lĩnh thưởng, trả thưởng XSMB

- Vé xổ số miền Bắc (XSMB) có thời hạn lĩnh thưởng 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả quay số. Sau thời gian này, vé trúng sẽ không còn giá trị thanh toán.

- Công ty Xổ số Kiến thiết Miền Bắc thực hiện chi trả giải thưởng trong thời gian không quá 5 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ; trên thực tế, việc thanh toán thường được xử lý sớm hơn nhằm đảm bảo quyền lợi cho người trúng.

Quy trình trả thưởng XSMB được thực hiện công khai, chính xác và minh bạch, giúp người - chơi nhận tiền nhanh chóng, hạn chế tối đa các thủ tục phát sinh hoặc chậm trễ.

Điều kiện vé lĩnh thưởng XSMB

Để được lĩnh thưởng xổ số miền Bắc (XSMB), vé trúng cần đáp ứng đầy đủ các yêu cầu sau:

- Vé phát hành hợp lệ: Vé phải do Công ty Xổ số Kiến thiết Miền Bắc phát hành, có thông tin in trên vé rõ ràng, chính xác và hợp lệ.

- Kết quả trùng khớp: Dãy số dự thưởng trên vé phải khớp với một trong các giải theo kết quả quay số XSMB đã được công bố chính thức.

- Tình trạng vé nguyên vẹn: Vé trúng phải giữ nguyên hình dạng ban đầu, không rách nát, không chắp vá, không tẩy xóa hay chỉnh sửa dưới bất kỳ hình thức nào.

- Đúng thời hạn lĩnh thưởng: Người trúng cần làm thủ tục nhận giải trong vòng 30 ngày kể từ ngày mở thưởng. Quá thời hạn này, vé sẽ hết hiệu lực chi trả.

- Không phát sinh tranh chấp: Vé không nằm trong diện tranh chấp, khiếu nại; mọi vấn đề pháp lý liên quan (nếu có) phải được giải quyết dứt điểm trước khi tiến hành thanh toán giải thưởng.

