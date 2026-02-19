Huyền thoại Na Uy vĩ đại nhất lịch sử Thế vận hội mùa đông

(VTC News) -

Siêu sao trượt tuyết Na Uy Johannes Høsflot Klæbo tiếp tục khắc tên mình vào lịch sử khi giành huy chương vàng thứ 10 tại Thế vận hội Mùa đông, thiết lập thêm một kỷ lục mọi thời đại.

Tại nội dung sprint đồng đội nam môn trượt tuyết băng đồng ở Thế vận hội Mùa đông 2026, Klæbo cùng đồng đội Einar Hedegart cán đích với thời gian 18 phút 28,9 giây. Đây cũng là tấm HCV thứ 5 cho anh tại kỳ đại hội năm nay.

Bộ đôi Na Uy vượt qua đội tuyển Mỹ gồm Ben Ogden và Gus Schumacher – những người về sau 1,4 giây. Khoảng cách thực tế thậm chí còn lớn hơn trước khi Klæbo ăn mừng đầy tự tin ở những mét cuối cùng trước vạch đích tại Milan-Cortina. Tấm HCĐ thuộc về cặp đôi Italy Elia Barp và Federico Pellegrino, chậm hơn 3,3 giây.

Johannes Høsflot Klæbo.

Với chiến thắng này, Klæbo đã toàn thắng ở tất cả các nội dung anh đã tham dự tại Olympic 2026, sau khi phá kỷ lục Thế vận hội ở nội dung tiếp sức 4x7,5 km hôm Chủ nhật. Ở tuổi 29, anh đang ở đỉnh cao phong độ và gần như không có đối thủ xứng tầm trong làng trượt tuyết băng đồng thế giới.

Thành tích 10 HCV Olympic giúp Klæbo vươn lên vị trí thứ hai trong danh sách các vận động viên giành nhiều HCV Olympic nhất mọi thời đại, chỉ xếp sau kình ngư huyền thoại Michael Phelps – người sở hữu 23 HCV, một cột mốc được đánh giá là rất khó bị xô đổ. Trong lịch sử Thế vận hội Mùa đông, Klæbo cũng đã vượt qua nhiều huyền thoại khác, trong đó có đồng hương Marit Bjørgen, người từng giành 8 HCV trong giai đoạn 2002–2018.

Johannes Høsflot Klæbo là ai?

Tại Na Uy, cái tên Johannes Høsflot Klæbo gần như không cần giới thiệu. Ngôi sao trượt tuyết băng đồng này vốn đã nằm trong nhóm những VĐV Olympic giàu thành tích nhất lịch sử thể thao Na Uy, với tổng cộng chín huy chương – đứng thứ tư trong số các vận động viên nước này tại Thế vận hội Mùa đông.

Tuy nhiên, Olympic luôn là sân khấu toàn cầu, và kỳ Thế vận hội Mùa đông 2026 đã giúp Klæbo thu hút sự chú ý rộng rãi hơn bao giờ hết. Một đoạn video ghi lại màn trình diễn giành HCV của anh hôm thứ Ba nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Trong clip dài 12 giây, Klæbo lao lên dốc với tốc độ tương đương chạy một dặm (1,6 km) dưới 6 phút – một hình ảnh cho thấy rõ sự vượt trội về thể lực và kỹ thuật của anh.

Đoạn video gây "sốt" cho thấy tốc độ của Klæbo.

Với những ai theo dõi trượt tuyết băng đồng, điều đó không hề bất ngờ. Ở tuổi 29, Klæbo khẳng định được mình là một “thiên tài trên ván trượt”. Anh bùng nổ tại Olympic 2018 với 3 HCV, sau đó tiếp tục giành thêm 2 HCV, 1 HCB và 1 HCĐ vào năm 2022. Tại Milan–Cortina 2026, kịch bản tương tự lặp lại khi anh giành HCV ở hai nội dung đầu tiên, bao gồm sprint cá nhân – nơi xuất phát đoạn video gây sốt.

Ít ai ngờ rằng khi còn là thiếu niên, Klæbo từng bị đánh giá thấp do thể hình nhỏ bé. Dữ liệu tập luyện năm 15 tuổi cho thấy anh chỉ xếp thứ 18/25 ở nội dung chạy 60m, thứ 20 ở hít xà và thứ 24 ở bài chạy lên dốc. Những vị trí cao hơn ở gập bụng (thứ 5) và chống đẩy (thứ 7) phản ánh ý chí nhiều hơn là tài năng thiên bẩm.

Bước ngoặt và "ảnh hưởng của ông ngoại"

Bước ngoặt đến khi Klæbo thay đổi phương pháp tập luyện và trải qua giai đoạn tăng trưởng mạnh ở tuổi 17. Anh bắt đầu giành chiến thắng liên tiếp trong mùa giải 2016–2017, mở đường cho lần đầu dự Olympic năm 2018.

Cũng trong giai đoạn này, anh phát triển kỹ thuật leo dốc trứ danh, sau này được gọi là “Klaebo-kliv” (bước chạy Klæbo). Các chuyên gia nhận thấy anh sử dụng nhịp bước cực nhanh để tạo ra công suất lớn khi lên dốc. Theo ông ngoại kiêm HLV của anh, Kare, kỹ thuật này xuất phát từ một lần… thiếu sáp trượt khiến ván bị trơn. Klæbo buộc phải “chạy” thay vì trượt, và từ đó hình thành phong cách đặc trưng.

Trượt tuyết là truyền thống gia đình của Klæbo. Mẹ anh, Elisabeth, cũng từng thi đấu và được ông Kare huấn luyệb. Hiện ở tuổi 82, Kare vẫn đồng hành cùng cháu trai trong quá trình chuẩn bị cho Olympic 2026. Klæbo từng gọi ông là “một trong những phần quan trọng nhất trong sự nghiệp, cả về chuyên môn lẫn cuộc sống”.

Klæbo và ông.

Chính ông Kare là người trao cho Klæbo đôi ván trượt đầu tiên khi anh mới hai tuổi và bắt đầu huấn luyện bài bản từ năm anh 10 tuổi. Mối quan hệ thầy – trò đặc biệt ấy tiếp tục phát triển song song với hành trình vươn tới đỉnh cao của Klæbo.

Sau những chiến thắng đầu tiên tại Milan–Cortina 2026, Klæbo vẫn còn nhiều cơ hội gia tăng di sản của mình. Anh sẽ tranh tài ở nội dung 10km xuất phát cách quãng tự do, tiếp sức 4x7,5km, sprint đồng đội tự do và 50km xuất phát đồng hàng cổ điển. Với phong độ hiện tại, Klæbo không chỉ hướng đến việc trở thành một trong những VĐV vĩ đại nhất Na Uy, mà còn khẳng định vị thế của mình trong nhóm những Olympian thống trị nhất lịch sử.

Ở nội dung nữ diễn ra cùng ngày, bộ đôi Thụy Điển Jonna Sundling và Maja Dahlqvist tiếp tục chuỗi thành công của đoàn Thụy Điển tại đại hội năm nay khi giành HCV. Thụy Sĩ đoạt HCB nhờ Nadja Kaelin và Nadine Faehndrich, trong khi Đức giành HCĐ với Laura Gimmler và Coletta Rydzek. Na Uy về đích ở vị trí thứ tư. Đại diện Mỹ Jessie Diggins, thi đấu cùng Julia Kern, đẩy cao tốc độ từ sớm nhưng kết thúc ở vị trí thứ năm.

Chiến thắng mới nhất một lần nữa khẳng định vị thế thống trị của Klæbo tại Thế vận hội Mùa đông, nơi anh đang tạo nên một trong những sự nghiệp vĩ đại nhất lịch sử thể thao mùa đông.