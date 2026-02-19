Toàn cảnh đường ven biển 7.000 tỷ đồng ở TP.HCM tăng tốc về đích

Dự án nâng cấp, mở rộng đường ven biển Vũng Tàu - Bình Thuận (ĐT994) dài khoảng 77km, được khởi công từ tháng 6/2023, với tổng mức đầu tư hơn 7.000 tỷ đồng, đang dần hiện rõ diện mạo sau hơn 2,5 năm thi công.
Tuyến đường có điểm đầu giao với đường 991B (phường Tân Phước), điểm cuối giao Quốc lộ 55 (xã Bình Châu), đi qua các khu vực Long Sơn, Phước Thắng, Long Hải, Phước Hải, Hồ Tràm và Bình Châu. Toàn tuyến được mở rộng quy mô từ 6 - 8 làn xe, tốc độ thiết kế 80km/h.
Dự án được chia thành nhiều dự án thành phần. Trong đó, 5 dự án do Ban Quản lý dự án Chuyên ngành Giao thông và Dân dụng Bà Rịa - Vũng Tàu (nay trực thuộc UBND TP.HCM) làm chủ đầu tư, các dự án còn lại do Ban Đầu tư và Xây dựng khu vực Long Đất phụ trách.
Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, trên toàn tuyến hiện đã có nhiều đoạn hoàn thành và đủ điều kiện khai thác. Tiêu biểu là đoạn mở rộng từ vòng xoay Nhà Lớn Long Sơn đến Quốc lộ 51 và đoạn xây dựng mới từ Quốc lộ 51 đến cầu Cửa Lấp.
Tại điểm giao giữa đường ven biển và Quốc lộ 51, đoạn qua phường Phước Thắng, tuyến đường được đầu tư quy mô 6 làn xe, bề rộng nền từ 40,5m đến 54m, tạo diện mạo khang trang, đồng bộ cho khu vực cửa ngõ.
Cầu Cây Khế 2 nằm trên tuyến hiện cơ bản hoàn thành, các đơn vị thi công tiếp tục hoàn thiện hạng mục phụ trợ, đảm bảo điều kiện khai thác an toàn.
Cầu Cửa Lấp 2 được xây dựng mới, nằm song song với cầu Cửa Lấp hiện hữu, kết nối phường Phước Thắng với xã Long Hải, đã hoàn thiện và đưa vào sử dụng. Cầu thuộc đoạn dự án thành phần từ ngã ba Lò Vôi đến cổng Khu du lịch Thùy Dương, dài khoảng 9,58km, quy mô 6 làn xe, bề rộng nền đường từ 31 - 38m.
Đối với hạng mục cầu cạn qua khu vực mũi Kỳ Vân, đến nay phần lớn trụ cầu, lan can và mặt đường đã hoàn thành, đạt hơn 90% khối lượng thi công.
Trên công trường, nhà thầu huy động hàng chục công nhân, tổ chức thi công 3 ca, 4 kíp liên tục, phấn đấu hoàn thành vào cuối tháng 2/2026.
Tại dự án thành phần qua địa bàn xã Phước Hải do Ban Đầu tư và Xây dựng khu vực Long Đất phụ trách, các nhà thầu đang tập trung nhân lực, thiết bị, bảo đảm tiến độ theo kế hoạch. Dự kiến, toàn tuyến đường ven biển Vũng Tàu - Bình Thuận sẽ hoàn thành và đưa vào khai thác vào cuối năm 2026.
Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ góp phần rút ngắn thời gian di chuyển, tăng cường kết nối TP.HCM với các địa phương ven biển và khu vực Lâm Đồng. Đồng thời tạo điều kiện thu hút đầu tư, phát triển du lịch chất lượng cao. Dự án cũng được kỳ vọng sẽ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững, từng bước hình thành trục giao thông ven biển hiện đại, đóng vai trò động lực cho khu vực Đông Nam Bộ trong thời gian tới.