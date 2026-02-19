Đóng

Bầu trời dưới 1.000m, 'mỏ vàng' kinh tế mới của Việt Nam

(VTC News) -

Với tiềm năng được đánh giá có thể đạt 10 tỷ USD, kinh tế tầm thấp được kỳ vọng sẽ là không gian tăng trưởng mới của Việt Nam.

Linh Ngân
