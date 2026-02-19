+
++
Chia sẻ trang
Phóng sự - Khám phá
Điều tra
Thế giới game
Bài thuốc hay
Quảng cáo
Công nghệ
World Cup 2018
Emagazine
VTC News 10 năm hành trình nhân ái
Asiad 2018
Khát vọng việt nam 2019
Tổng hợp
90 năm Đảng quang vinh
Đại hội Đảng XIII
Lá lành đùm lá rách
Cần biết
Thời sự
SEA Games 32
VTC NEWS TV
Kinh tế
Reels
Thể thao
Sống đẹp
Thế giới
Giáo dục
Pháp luật
Văn hóa - Giải trí
Sức khỏe
Reels
Đời sống
Xe
Thông tin cải chính, xin lỗi
Khoa học - Công nghệ
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Bất động sản
CƯỜI
Euro 2024
Euro 2020
Doanh nghiệp vì người tiêu dùng
Netbiz
Trẻ
Xổ số
Đại hội Đảng XIV
World Cup 2022
Chuyển đổi xanh
Đóng
Bầu trời dưới 1.000m, 'mỏ vàng' kinh tế mới của Việt Nam
(VTC News) -
Với tiềm năng được đánh giá có thể đạt 10 tỷ USD, kinh tế tầm thấp được kỳ vọng sẽ là không gian tăng trưởng mới của Việt Nam.
Linh Ngân
Chia sẻ Facebook
Bình luận
Tin mới
Cao thủ Trung Quốc làm vệ sĩ của tỷ phú, dùng đũa xuyên thủng tấm thép
06:50 19/02/2026
Võ Thuật
Lở tuyết ở Mỹ, 8 người thiệt mạng
06:46 19/02/2026
Thời sự quốc tế
Nhạc Việt ghi dấu đấu trường thế giới
06:45 19/02/2026
Ca Nhạc
Big Tech bạo chi cho AI, nhà đầu tư lo ngại
06:43 19/02/2026
AI
Cận cảnh Skoda Kushaq: SUV cỡ B phong cách châu Âu tại Việt Nam
06:43 19/02/2026
Trải nghiệm
Đừng uống rượu khi bụng đói: Sai lầm làm nồng độ cồn tăng vọt và tàn phá dạ dày
06:40 19/02/2026
Tư vấn
Cách 'ăn để cầu may' ngày đầu năm mới trên khắp thế giới
06:40 19/02/2026
Tư liệu
Gặp nghệ nhân cuối cùng còn giữ nghề làm lọng cung đình Huế
06:39 19/02/2026
Đời sống
Những công trình trọng điểm cán đích đầu năm 2026
06:30 19/02/2026
Đầu Tư
Nghi thức ‘ném đồ ăn’ kỳ lạ mang ý nghĩa phát tài ở châu Á
06:24 19/02/2026
Tư liệu
Văn khấn lễ hóa vàng Tết Bính Ngọ 2026
06:20 19/02/2026
Gia đình
Chân dung 6 Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV dưới 45 tuổi
06:15 19/02/2026
Chính trị
Dự báo thời tiết mùng 3 Tết: Miền Bắc trời rét, thấp nhất dưới 13°C
04:30 19/02/2026
Thời tiết
Chuyên gia chỉ rõ ngày giờ mở hàng đầu năm mới: 6 ngày đại cát tiền vào như nước
23:40 18/02/2026
VTC NEWS TV
Tuyển nữ Việt Nam tập trở lại ngày mùng 2 Tết, chốt thời điểm săn vé World Cup
23:39 18/02/2026
Bóng đá Việt Nam
'Cá mập' mới nổi gom 148 tấn vàng, vượt cả Hàn Quốc và Australia
23:35 18/02/2026
VTC NEWS TV
TS Nguyễn Trí Hiếu: Cơn sốt AI nổ tung sẽ khiến đế chế công nghệ Mỹ sụp đổ?
23:35 18/02/2026
VTC NEWS TV
Cháy lớn gần các địa điểm chiến lược tại thủ đô Iran
23:34 18/02/2026
Thời sự quốc tế
Su Yiming vô địch trượt ván trên tuyết tại Thế vận hội Mùa đông 2026
23:26 18/02/2026
Hậu trường
Thanh lọc khốc liệt trên 'đất vàng' TP.HCM: Sau cuộc đua nghẹt thở, ai trụ lại?
23:06 18/02/2026
VTC NEWS TV
Truy bắt nhanh kẻ giết người trong đêm giao thừa ở Tây Ninh
22:19 18/02/2026
An ninh hình sự
Nga khẳng định tiếp tục hỗ trợ Cuba, chỉ trích lệnh phong tỏa của Mỹ
22:03 18/02/2026
Thời sự quốc tế
Trung Quốc: Nổ cửa hàng pháo hoa tại Hồ Bắc, 12 người chết
21:55 18/02/2026
Thời sự quốc tế
Bảng tổng sắp huy chương Thế vận hội Mùa đông 2026 mới nhất: Na Uy dẫn đầu
21:25 18/02/2026
Hậu trường
Công nghệ 18/2: Trung Quốc thu hồi thành công tên lửa tái sử dụng Long March 10
21:24 18/02/2026
Khoa học - Công nghệ
Bí mật trong khoang lái máy bay ném bom B-2 Spirit
21:23 18/02/2026
Quân sự
CLB Công an Hà Nội thua Tampines Rovers, bị loại khỏi Cúp C2 châu Á
21:17 18/02/2026
Bóng đá Việt Nam
Bắc Ninh: Nhồi gấp đôi hành khách, tài xế và chủ xe bị phạt hơn 200 triệu đồng
21:11 18/02/2026
Bản tin 113
Top 10 xe động cơ đốt trong bán chạy nhất đầu năm 2026: Xe gầm cao thống trị
20:44 18/02/2026
Thị trường
Người dân tấp nập du xuân, check-in loạt điểm nổi tiếng trung tâm Thủ đô
19:40 18/02/2026
Đời sống