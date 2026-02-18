Bí mật trong khoang lái máy bay ném bom B-2 Spirit

Máy bay ném bom chiến lược tầm xa B-2 Spirit do tập đoàn Northrop Grumman chế tạo được xem là một trong những máy bay quân sự tiên tiến nhất thế giới, đồng thời là thành tựu tiêu biểu của kỹ thuật hàng không hiện đại. Nhiệm vụ cốt lõi của B-2 là xâm nhập sâu vào không phận đối phương, tấn công mục tiêu và quay trở về căn cứ, ngay cả khi khoảng cách giữa căn cứ và mục tiêu lên tới hàng nghìn km.

Máy bay ném bom tàng hình B-2 Spirit xuất phát từ căn cứ Whiteman (bang Missouri) bay gần căn cứ liên hợp Pearl Harbor-Hickam (Hawaii) ngày 15/1/2019 trong nhiệm vụ huấn luyện tương tác, thuộc khuôn khổ chiến dịch của Bộ Tư lệnh Chiến lược Mỹ. (Ảnh: Không quân Mỹ)

Toàn bộ phi đội B-2 hiện do Phi đội ném bom số 509 của Không quân Mỹ và Phi đội ném bom số 131 thuộc Lực lượng Vệ binh Quốc gia bang Missouri vận hành, đóng quân tại Căn cứ Không quân Whiteman (Missouri).

Nhờ khả năng tiếp nhiên liệu trên không, B-2 có tầm hoạt động gần như không giới hạn. Điều này cho phép máy bay cất cánh từ căn cứ tại Mỹ, bay tới các khu vực xa xôi như Trung Đông, tiến hành không kích rồi quay về trong cùng một nhiệm vụ. Tuy là kỳ tích về công nghệ, nhưng yếu tố con người vẫn đóng vai trò then chốt: mỗi chiếc B-2 chỉ cần hai phi công để vận hành, song họ phải hiện diện trên máy bay trong suốt thời gian thực hiện nhiệm vụ, thường kéo dài từ 20 đến hơn 30 giờ bay liên tục.

Điều này đặt ra câu hỏi: phi hành đoàn B-2 ngủ như thế nào trong những chuyến bay kéo dài như vậy?

Câu trả lời là họ không ngủ theo cách thông thường như khi ở mặt đất. Thay vào đó, các phi công lập kế hoạch nghỉ ngơi từ trước và luân phiên tranh thủ những giấc ngủ ngắn trong khoang lái. Cách làm này giúp họ duy trì sự tỉnh táo và khả năng phản ứng cần thiết, đồng thời bảo đảm an toàn và hiệu quả cho nhiệm vụ.

Một số ý kiến cho rằng việc không có không gian nghỉ ngơi đúng nghĩa là điểm hạn chế trong thiết kế của loại máy bay quân sự đắt đỏ bậc nhất thế giới. Tuy nhiên, trên thực tế, chính kỷ luật thép, quá trình huấn luyện khắc nghiệt và sự chuẩn bị kỹ lưỡng của phi công mới là yếu tố quyết định thành công của các nhiệm vụ mà B-2 thực hiện, buộc con người và phương tiện, công nghệ phải vận hành như một thể thống nhất.

Ngủ giữa độ cao hơn 9.000m

Máy bay ném bom tàng hình B-2 Spirit không hề nhỏ, với khả năng mang tải trọng hơn 40.000 pound (khoảng 18 tấn). Tuy nhiên, đối với phi hành đoàn, kích thước ấn tượng này lại không đồng nghĩa với sự thoải mái. Phần lớn không gian bên trong B-2 được dành cho khoang vũ khí, khiến khu vực sinh hoạt của phi công vô cùng hạn chế.

Buồng lái B-2 được thiết kế khá chật hẹp, song ngay phía sau ghế ngồi vẫn có một khoảng không gian dài khoảng 1,8m, đủ để phi công có thể nằm nghỉ trong những chuyến bay kéo dài. Các phi công B-2 được huấn luyện chuyên sâu và hỗ trợ bởi đội ngũ y tế quân sự, nhằm giúp họ thích nghi với những tác động về thể chất và tâm lý của các nhiệm vụ bay liên tục trong thời gian dài.

Đại úy Caleb James, bác sĩ thuộc Nhóm Y tế 509, cho biết các phi công được hướng dẫn cách điều chỉnh nhịp sinh học thông qua giấc ngủ, thay đổi lịch sinh hoạt và thậm chí là chế độ ăn uống.

“Có những phương pháp giúp cơ thể thích nghi với điều kiện đặc biệt khi thực hiện nhiệm vụ”, ông Caleb James nói, đồng thời cho biết trong một số trường hợp, bác sĩ có thể kê đơn thuốc hỗ trợ nhằm giúp phi hành đoàn duy trì sự tập trung khi cần thiết.

Việc nghỉ ngơi trên không phải được lên kế hoạch cẩn trọng, xoay quanh các thời điểm then chốt khi thực hiện nhiệm vụ. Trung tá Niki “Rogue” Polidor, phi công B-2 và Trưởng bộ phận An toàn của Không đoàn ném bom 509, cho biết các phi công thường tranh thủ ngủ vài giờ, song thời lượng và thời điểm nghỉ ngơi phụ thuộc chặt chẽ vào lộ trình bay, các điểm tiếp nhiên liệu trên không cũng như thời điểm triển khai vũ khí. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ và hạ cánh, phi hành đoàn tiến hành báo cáo tổng kết rồi mới bắt đầu nghỉ ngơi đầy đủ để phục hồi thể lực và tinh thần.