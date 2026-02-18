Điện thoại có thực sự 'nghỉ ngơi' khi bạn đang ngủ?

(VTC News) -

Điện thoại thông minh đặt cạnh giường suốt đêm tưởng như ở trạng thái chờ, nhưng thực tế vẫn liên tục trao đổi dữ liệu để duy trì kết nối và cập nhật. Một số hoạt động là cần thiết như kiểm tra bản cập nhật hệ điều hành, đồng bộ tin nhắn, thông báo... nhưng cũng có những tiến trình diễn ra mà người dùng không hề hay biết.

Khi không được sử dụng, điện thoại vẫn liên tục trao đổi dữ liệu.

Theo Marijus Briedis, Giám đốc công nghệ của NordVPN, một số hoạt động giao tiếp ngầm là không thể tránh khỏi, như việc điện thoại cần duy trì liên lạc với hệ điều hành và nhà cung cấp dịch vụ. Điều này đồng nghĩa với việc một lượng dữ liệu nhỏ liên tục được truyền tải, bao gồm thông tin hệ thống, kiểm tra bản cập nhật và xử lý thông báo đẩy.

Tuy nhiên, không phải tất cả lưu lượng dữ liệu nền đều cần thiết. Nhiều điện thoại vẫn tiếp tục truyền tải các mã định danh, cho phép các công ty xây dựng hồ sơ người dùng.

Ngay cả khi GPS bị tắt, điện thoại vẫn có thể chia sẻ dữ liệu vị trí gần đúng thông qua các mạng Wi-Fi và tín hiệu Bluetooth. Nhiều ứng dụng cũng liên tục gửi dữ liệu phân tích mà không thông báo rõ ràng cho người dùng.

Briedis nhấn mạnh rằng việc chia sẻ dữ liệu ngầm không cần thiết không chỉ là vấn đề riêng tư mà còn làm tăng rủi ro an ninh mạng, do các điểm dữ liệu có thể tiết lộ chi tiết thói quen và hành vi sử dụng.

Để hạn chế rủi ro, các chuyên gia tại NordVPN khuyến nghị người dùng nên xem xét lại quyền truy cập của ứng dụng, đặc biệt là các quyền liên quan đến vị trí và dữ liệu nền.

Tắt tính năng làm mới ứng dụng nền và hạn chế sao lưu đám mây cũng có thể giúp giảm lưu lượng không cần thiết.

Ngoài ra, việc tắt quảng cáo cá nhân hóa và sử dụng mạng riêng ảo (VPN) với các lớp bảo mật tích hợp sẽ giúp bảo vệ thông tin cá nhân tốt hơn.

Bằng cách thực hiện những biện pháp này, người dùng có thể giảm thiểu rủi ro và bảo vệ quyền riêng tư của mình trong thế giới số ngày nay.