Bao lâu nên vệ sinh điện thoại?

(VTC News) -

Điện thoại thông minh hiện nay không chỉ là một công cụ liên lạc mà còn đóng vai trò không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Tuy nhiên, việc sử dụng điện thoại ở những nơi không sạch sẽ như phương tiện giao thông công cộng, nhà hàng có thể tiềm ẩn nhiều nguy cơ về vệ sinh.

Để bảo vệ sức khỏe của bản thân, việc vệ sinh điện thoại thường xuyên là rất quan trọng. Tần suất vệ sinh màn hình điện thoại phụ thuộc vào thói quen sử dụng của mỗi người. Nếu bạn ít khi sử dụng điện thoại ở nơi công cộng, việc vệ sinh một lần mỗi tuần có thể là đủ.

Ngược lại, nếu bạn thường xuyên mang điện thoại đến những nơi đông người hoặc sử dụng nó trong các khu vực không sạch sẽ, bạn nên vệ sinh điện thoại ít nhất một lần mỗi ngày, hoặc ngay sau khi rời khỏi những nơi đó.

Vệ sinh điện thoại đúng cách

Vệ sinh màn hình điện thoại phụ thuộc vào thói quen sử dụng của mỗi người. (Ảnh: BGR)

Việc vệ sinh màn hình điện thoại rất quan trọng, nhưng cần phân biệt rõ giữa việc lau chùi thông thường và khử trùng. Bạn nên lau màn hình hàng ngày bằng khăn khô hoặc ẩm để loại bỏ dầu từ da, bụi bẩn và các chất bám dính khác. Tuy nhiên, khử trùng điện thoại là quá trình loại bỏ hoàn toàn vi khuẩn bám trên màn hình và không cần thiết phải thực hiện hàng ngày.

Đối với việc vệ sinh thông thường, sử dụng khăn lau sợi nhỏ khô thường là đủ. Khi gặp các vết bẩn cứng đầu hoặc khi cần khử trùng, bạn có thể làm ẩm khăn bằng cồn isopropyl pha loãng (nồng độ 50 - 70%) và nhẹ nhàng lau màn hình. Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng khăn giấy ướt hoặc bông gòn để lau màn hình. Mặc dù khăn lau có chứa cồn ethyl cũng có thể sử dụng, nhưng không được khuyến khích vì thời gian khô lâu hơn.

Mặc dù giữ gìn vệ sinh là rất quan trọng, nhưng bạn có thực sự cần khử trùng điện thoại mỗi ngày? Câu trả lời là không hẳn. Việc lau chùi kỹ lưỡng nhiều lần trong ngày bằng các chất tẩy rửa có thể gây trầy xước màn hình. Tốt nhất, bạn nên khử trùng điện thoại ngay sau khi sử dụng ở những nơi công cộng, trong bếp, hoặc khi sử dụng điện thoại trong nhà vệ sinh.

Trước khi mang điện thoại đến nơi sạch sẽ, việc lau sạch màn hình là đủ để tránh vi khuẩn. Ngay cả khi bạn cẩn thận và không mang điện thoại đến nơi không sạch sẽ, hãy khử trùng ít nhất một hoặc hai lần một tuần; không cần thiết phải làm điều này mỗi ngày.

Tránh xa các hóa chất mạnh

Vệ sinh điện thoại không đúng cách có thể gây hại. (Ảnh: Pocket Geek)

Điện thoại thông minh là thiết bị dễ hỏng, việc vệ sinh không đúng cách có thể gây hại nhiều hơn là lợi. Đặc biệt, nếu bạn có thói quen vệ sinh điện thoại hàng ngày, việc sử dụng các phương pháp và chất liệu không phù hợp có thể dẫn đến những vấn đề nghiêm trọng.

Một số hóa chất mạnh như hydrogen peroxide, thuốc tẩy, amoniac và cồn với nồng độ cao có thể ăn mòn lớp bảo vệ màn hình và thấm vào các khe hở, gây ra hư hỏng bên trong. Do đó, bạn nên tránh sử dụng nước rửa tay khô và các chất tẩy rửa mạnh.

Theo hướng dẫn vệ sinh của Apple, một số loại khăn lau chứa cồn có thể an toàn để sử dụng cho các sản phẩm của hãng. Tuy nhiên, nếu bạn vệ sinh điện thoại nhiều lần trong ngày, nên hạn chế sử dụng chúng, vì cồn có thể làm hỏng lớp phủ chống dầu (oleophobic) trên màn hình. Nếu cần thiết, hãy pha loãng dung dịch vệ sinh có cồn với nước và không xịt trực tiếp lên màn hình. Thay vào đó, hãy làm ẩm miếng vải và lau màn hình bằng vải đó.

Ngoài ra, bạn cũng nên tránh sử dụng các vật liệu có bề mặt thô ráp khi lau màn hình cảm ứng, vì chúng có thể gây trầy xước. Hãy đảm bảo rằng mọi thứ bạn sử dụng đều sạch sẽ và có kết cấu mềm mại, không gây kích ứng da khi chà xát.

Những vật liệu như khăn giấy, giấy vệ sinh và hầu hết các loại quần áo không phải là lựa chọn tốt. Khăn ướt có thể hữu ích, nhưng tốt nhất vẫn là sử dụng khăn lau sợi nhỏ để bảo vệ độ bền cho màn hình điện thoại của bạn.