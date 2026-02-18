Bắc Ninh: Nhồi gấp đôi hành khách, tài xế và chủ xe bị phạt hơn 200 triệu đồng

(VTC News) -

Ngày 18/2, nhận được phản ánh của người dân qua Zalo về việc xe khách chạy tuyến Lào Cai - Lạng Sơn có dấu hiệu nhồi nhét khách, Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bắc Ninh xác minh, xử lý.

Theo đó, vào khoảng 11h45 ngày 18/2, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bắc Ninh đã dừng và kiểm tra ô tô khách BKS 29F-012.xx do tài xế Nguyễn Mạnh H. (SN 1982, trú tại phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai) cầm lái. Xe có 20 giường nằm và 1 chỗ ngồi (tổng 21 chỗ) nhưng thực tế chở 50 người, vượt quá 29 người so với quy định.

Xe khách 21 chỗ nhưng chở 50 người bị CSGT Bắc Ninh xử phạt. (Ảnh: Cắt từ clip)

Phòng Cảnh sát giao thông Bắc Ninh đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế H. về lỗi "Chở quá số người quy định được phép chở của phương tiện" theo khoản 4 Điều 20 Nghị định 168/2024/NĐ-CP, với số tiền phạt 43,5 triệu đồng; đồng thời lập biên bản đối với chủ phương tiện theo quy định tại khoản 6 Điều 32 Nghị định 168/2024/NĐ-CP, phạt chủ xe 174 triệu đồng. Tổng số tiền phạt là 217,5 triệu đồng.

Ngoài ra, tài xế còn bị trừ 10 điểm giấy phép lái xe và chủ sở hữu phương tiện bị tước quyền sử dụng phù hiệu từ 1 đến 3 tháng.

CSGT lập biên bản xử phạt.

Trước đó, tối 14/2, Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp nhận thông tin người dân phản ánh xe khách có dấu hiệu chở quá số người quy định trên Quốc lộ 18. Ngay sau đó, Đội CSGT đường bộ số 1 dừng kiểm tra xe khách biển số 22H-026.74 do Đặng Tất T. (SN 1988, trú tỉnh Tuyên Quang) cầm lái.

Qua kiểm tra, xe chạy tuyến cố định cự ly trên 300 km chở 33/25 người, vượt 8 hành khách so với quy định.

Đội CSGT số 1 Phòng CSGT Bắc Ninh đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế Đặng Tất T. với tổng mức phạt 12 triệu đồng.

Đồng thời, lực lượng chức năng lập biên bản đối với chủ phương tiện là Công ty TNHH DV vận tải Thuận Thực (địa chỉ xã Tân Quang, tỉnh Tuyên Quang) về hành vi để cho người làm công điều khiển phương tiện thực hiện hành vi vi phạm, theo khoản 6, Điều 32 Nghị định 168/2024/NĐ-CP, với mức phạt 48 triệu đồng. Tổng mức xử phạt: 60 triệu đồng.

Lực lượng chức năng cho biết hành vi chở quá số người tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông nghiêm trọng, đặc biệt trên các tuyến đường dài, và sẽ tiếp tục xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

