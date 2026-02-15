Chở quá 9 người, xe khách bị xử phạt 67,5 triệu đồng

(VTC News) -

Ngày 14/02, Trạm Cảnh sát giao thông (CSGT) Đồng Phú, thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với tài xế và chủ phương tiện xe khách biển số 75B-013.xx do chở quá số người quy định.

Trước đó, vào khoảng 1135 phút cùng ngày, Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai tiếp nhận tin phản ánh của người dân về việc một xe ô tô khách loại 45 chỗ ngồi, chạy tuyến bến xe Bình Dương (TP.HCM) đi bến xe Quảng Điền (TP.Huế), có dấu hiệu chở quá số người, “nhồi nhét” hành khách.

Xe khách chở quá số người quy định.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng CSGT đã khẩn trương triển khai lực lượng trên tuyến để xác minh, kiểm tra phương tiện theo nội dung phản ánh.

Đến khoảng 14h cùng ngày, Trạm CSGT Đồng Phú đã dừng kiểm tra xe khách nêu trên. Qua kiểm tra thực tế, tổ công tác xác định phương tiện đang chở 54 người trong khi xe chỉ được phép chở tối đa 45 người theo quy định, vượt 9 người so với số lượng cho phép.

Làm việc với cơ quan chức năng, tài xế N.T.K. (50 tuổi, ngụ TP.Huế) đã thừa nhận hành vi điều khiển phương tiện chở quá số người quy định.

Căn cứ các quy định tại Nghị định 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ, lực lượng chức năng đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với tài xế N.T.K. số tiền 13,5 triệu đồng về hành vi điều khiển phương tiện chở quá số người. Đồng thời, chủ phương tiện là bà N.T.H. cũng bị xử phạt số tiền 54 triệu đồng do giao xe cho người làm công điều khiển phương tiện thực hiện hành vi vi phạm.

Lực lượng chức năng lập biên bản xử phạt hành chính đối với tài xế N.T.K.

Ngoài hình thức phạt tiền, cơ quan chức năng còn áp dụng các biện pháp xử lý bổ sung theo quy định, gồm tạm giữ giấy phép lái xe của tài xế; tạm giữ Giấy đăng ký xe cùng 2 phù hiệu kinh doanh vận tải của chủ phương tiện để tiếp tục phục vụ công tác xử lý.

Theo lực lượng CSGT, việc xử lý nghiêm các hành vi chở quá số người quy định là biện pháp cần thiết nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, nhất là trong thời điểm cao điểm người dân di chuyển về quê đón Tết.

Các hành vi “nhồi nhét” hành khách không chỉ vi phạm pháp luật mà còn tiềm ẩn nguy cơ cao gây mất an toàn, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi và sự an toàn của hành khách trên mỗi chuyến xe.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân khi phát hiện các phương tiện có dấu hiệu chở quá số người, vi phạm quy định về an toàn giao thông cần chủ động, mạnh dạn phản ánh để lực lượng chức năng kịp thời kiểm tra, xử lý. Mỗi phản ánh kịp thời của người dân có thể góp phần ngăn chặn một nguy cơ tai nạn giao thông.