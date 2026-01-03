Xe khách 16 chỗ tạt đầu, chặn xe đối diện trên Quốc lộ 14C gây bức xúc

Sáng 3/1, trên mạng xã hội Facebook lan truyền đoạn clip do một tài xế ô tô ghi lại cảnh đang đi đúng phần đường, làn đường trên Quốc lộ 14C, đoạn qua làng Ia Nhú, xã Ia Nan, tỉnh Gia Lai.

2 xe khách đối diện có hành vi tạt đầu, chặn xe có camera.

Theo nội dung clip, khi xe gắn camera đang di chuyển thì bất ngờ một xe khách 16 chỗ chạy theo hướng ngược lại đánh lái, tạt ngang trước đầu xe này.

Ngay sau đó, một xe khách 16 chỗ khác đi phía sau khoảng 20 m tiếp tục lấn hoàn toàn sang phần đường ngược chiều, chặn đầu xe có camera hành trình.

Đáng chú ý, tài xế một trong 2 xe khách còn vẫy tay, ra hiệu yêu cầu tài xế xe gắn camera xuống nói chuyện. Hành vi này có thể gây mất an toàn giao thông nghiêm trọng trên tuyến quốc lộ.

Đoạn video sau khi được đăng tải đã khiến nhiều người bức xúc, lo ngại trước cách hành xử liều lĩnh, xem thường tính mạng người khác của các tài xế điều khiển xe khách.

Ngay sau khi nắm thông tin, Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với Công an xã Ia Nan cử cán bộ đến hiện trường xác minh, thu thập thông tin liên quan.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định vụ việc xảy ra vào sáng 3/1 trên Quốc lộ 14C, xuất phát từ mâu thuẫn trong quá trình tranh giành khách giữa 3 xe loại 16 chỗ chạy tuyến xã Ia Nan - phường Pleiku.

Vụ việc đang được các đơn vị chức năng tiếp tục làm rõ để xử lý.