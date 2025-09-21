Phạt tài xế ô tô con chạy vào làn khẩn cấp cao tốc, tạt đầu xe khác

(VTC News) -

Video: Ô tô con đi vào làn khẩn cấp cao tốc, tạt đầu xe khác

Cục CSGT (Bộ Công an) thông tin, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3 vừa lập biên bản xử phạt với tài xế B.Q.V. (SN 1999, trú tại tỉnh Ninh Bình) do có hành vi lái ô tô chạy vào làn dừng khẩn cấp trên cao tốc.

Cơ quan chức năng xác định, tài xế V. lái ô tô BKS 90A-398.xx vi phạm vào 15h48 ngày 19/9 tại km 217+200 cao tốc Pháp Vân - Cao Bồ - Mai Sơn - Quốc lộ 45.

Với lỗi vi phạm trên, lái xe V. sẽ bị phạt 5 triệu đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Hình ảnh ô tô do B.Q.V. cầm lái đi vào làn dừng khẩn cấp trên cao tốc, tạt đầu xe khác.

Trước đó, người dân phản ánh tới số điện thoại của Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Cục trưởng Cục CSGT về việc tài xế ô tô con có hành vi đi vào làn khẩn cấp trên đường cao tốc Pháp Vân - Cao Bồ - Mai Sơn - Quốc lộ 45.

Đáng nói, tài xế ô tô trên còn có hành vi phóng nhanh, tạt đầu xe khác trên đường gây bức xúc.