Từ 9/9 xử phạt xe tải đi vào làn sát dải phân cách 2 tuyến cao tốc ở miền Bắc

Tối 8/9, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) có đánh giá sau 25 ngày (từ 15/8 đến nay) thí điểm phân làn, cấm ô tô tải đi vào làn sát dải phân cách giữa của cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ và Hà Nội - Hải Phòng.

Tại tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, trong những ngày đầu triển khai phân làn, một số phương tiện chưa nắm được phương án tổ chức giao thông mới. Đội CSGT đường bộ cao tốc số 2 (Cục CSGT) dùng loa phát thanh trên ô tô tuần tra kiểm soát để tuyên truyền, hướng dẫn người tham gia giao thông.

Lực lượng CGST tuyên truyền, nhắc nhở các tài xế.

Qua tuần tra kiểm soát và giám sát trên hệ thống camera, CSGT ghi nhận 14/314.910 (0,004%) lượt phương tiện chưa thực hiện đúng tổ chức giao thông mới. Đội CSGT đường bộ cao tốc số 2 nhắn tin thông báo đến chủ xe để tuyên truyền, nhắc nhở việc chấp hành.

Còn tại tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, hệ thống giám sát xử lý vi phạm giao thông đã phát hiện và tuyên truyền đến 1.077/109.957 (0,97%) trường hợp xe tải, xe đầu kéo đi vào làn số 1.

Đại diện Cục CSGT cho biết, sau khi phát tờ rơi tuyên truyền, ký cam kết đến từng tài xế và gọi điện thoại cho các chủ xe có tài xế vi phạm, cơ quan chức năng nhận được phản hồi đồng tình về phương án phân làn tổ chức giao thông mới. Các tài xế cho rằng, cao tốc có 3 làn xe chạy là hợp lý; xe tải chạy chậm nếu đi ở làn số 1 (làn sát dải phân cách giữa) sẽ gây cản trở và ảnh hưởng đến sự di chuyển của các phương tiện đi nhanh hơn.

Các tài xế ô tô con chia sẻ, sau khi phân làn, tầm nhìn khi chạy xe ở làn 1 thông thoáng, tốc độ lưu thông được đảm bảo theo tốc độ tối đa thiết kế, nâng cao khả năng thông hành của tuyến.

Bắt đầu xử lý tài xế vi phạm từ 0h ngày 9/9

Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) thông tin, đơn vị sẽ triển khai giai đoạn 2 của phương án phân làn, tổ chức giao thông mới từ ngày 15/9. Từ 0h ngày 9/9, lực lượng CSGT tổ chức xử phạt vi phạm kết hợp với tuyên truyền để nâng cao hiệu quả chấp hành.

Cục CSGT tiếp tục rà soát, điều chỉnh các biển báo, sơn vạch kẻ đường, tốc độ xe chạy trên làn đường để phù hợp với phương án tổ chức giao thông mới; đề xuất đơn vị quản lý lắp các cột "H" báo hiệu lý trình của đường, tại dải phân cách cứng giữa hai chiều đường xe chạy trên tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.

Ngoài ra, Cục CSGT phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình và dữ liệu đầu – cuối của phương tiện lưu thông trên tuyến (qua hệ thống thu phí không dừng VETC) để xác định tốc độ xe, nâng cao hiệu quả công tác quản lý và xử lý vi phạm.

Việc thí điểm phân làn và quy định tốc độ trên 2 cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, Pháp Vân - Cầu Giẽ được áp dụng từ ngày 15/8.

Trước đó, Cục CSGT thí điểm phân làn, tổ chức giao thông mới ở cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ và Hà Nội - Hải Phòng.

Tại tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ:

Làn 1: Tốc độ tối đa cho phép là 100km/h; tốc độ tối thiểu là 80km/h. Đồng thời, cấm các loại xe tải lưu thông (trừ ô tô tải Pickup ca-bin đơn, ca-bin kép; ô tô tải chuyên dụng; ô tô chở tiền; ô tô chuyên dùng).

Làn 2: Tốc độ tối đa cho phép 100km/h; tốc độ tối thiểu cho phép 70km/h.

Làn 3: Tốc độ tối đa cho phép 100km/h; tốc độ tối thiểu 60km/h.

Tại tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng:

Làn 1: Tốc độ tối đa cho phép 120km/h; tốc độ tối thiểu cho phép là 90km/h. Cấm các loại xe tải lưu thông (trừ ô tô tải Pickup ca-bin đơn, ca-bin kép; ô tô tải chuyên dụng; ô tô chở tiền; ô tô chuyên dùng).

Làn 2: Tốc độ tối đa cho phép 120km/h; tốc độ tối thiểu cho phép là 80km/h.

Làn 3: Tốc độ tối đa cho phép là 100km/h; tốc độ tối thiểu cho phép 60km/h.