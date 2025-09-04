Cục CSGT đề xuất cấm ô tô tải đi ở làn 1 Đại lộ Thăng Long

(VTC News) -

Đại diện Cục CSGT (C08, Bộ Công an) cho biết, C08 vừa có văn bản kiến nghị gửi Sở Xây dựng TP Hà Nội về việc phân luồng giao thông trên địa bàn Hà Nội.

Dự kiến thời gian thực hiện từ ngày 20/9.

Tổ chức phân làn tốc độ và phân luồng phương tiện đối với xe tải tuyến cao tốc Đại lộ Thăng Long (từ km2+250 tới km28+200):

Đối với làn trái trong cùng sát dải phân cách (làn 1) quy định tốc độ tối đa 100km/h, cấm ô tô tải hoạt động trên làn này.

Đối với làn giữa sát làn trái trong cùng (làn 2) quy định tốc độ tối đa 90km/h, làn hỗn hợp.

Đối với làn ngoài cùng sát làn dừng khẩn cấp (làn 3) quy định tốc độ tối đa 80km/h, làn hỗn hợp, khuyến cáo xe tải hoạt động trên làn này.

Đại lộ Thăng Long.

Tuyến đường Võ Nguyên Giáp (từ nút giao Võ Văn Kiệt - quốc lộ 2 đến cầu Nhật Tân): Giữ nguyên việc phân làn tốc độ như hiện nay.

Đoạn từ cầu Sông Thiếp đến sân bay đang khai thác tốc độ 90km/h, có 3 làn xe, không có giao cắt, mặt đường êm thuận. Đề nghị nghiên cứu, báo cáo đề xuất tăng tốc độ tối đa lên 100km/h và cấm xe tải hoạt động trên làn trái trong cùng sát dải phân cách (làn 1).

Đối với làn giữa sát làn trái trong cùng (làn 2) quy định tốc độ tối đa 90km/h, làn hỗn hợp.

Đối với làn ngoài cùng sát làn dừng khẩn cấp (làn 3) quy định tốc độ tối đa 80km/h, làn hỗn hợp, khuyến cáo xe tải hoạt động trên làn này.

Lắp đặt hệ thống báo hiệu đường bộ

Cục CSGT đề nghị lắp đặt trên giá long môn (kết cấu thép vươn qua đường dùng để treo biển báo giao thông chỉ dẫn làn xe) các biển báo tốc độ tối đa tương ứng trên từng làn đường.

C08 cũng đề nghị sơn biển báo tốc độ tối đa, tốc độ tối thiểu lên trên mặt đường; rà soát, sơn lại vạch kẻ phân làn bị mờ, bong tróc, bổ sung đinh phản quang…

Cục CSGT đề nghị Sở Xây dựng Hà Nội chỉ đạo hoàn hiện cơ sở pháp lý về việc điều chỉnh tổ chức giao thông trên tuyến theo quy định; triển khai lắp đặt và sơn trên mặt đường hệ thống báo hiệu đường bộ (tốc độ, phân luồng phương tiện) theo phương án phân làn, phân luồng trên; hoàn thiện trước khi triển khai.