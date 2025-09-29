Nguyên nhân tài xế xe khách chèn ép, tạt đầu xe tải ở Vành đai 3 trên cao Hà Nội

(VTC News) -

Video: Tài xế xe khách chèn ép, tạt đầu xe tải ở Vành đai 3 trên cao Hà Nội

Ngày 29/9, Đội CSGT đường bộ số 6, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị xác minh, làm rõ danh tính 2 tài xế vụ xe khách chèn ép xe tải trên đường Vành đai 3 và nguyên nhân vụ va chạm.

Trước đó, camera hành trình của một ô tô ghi lại hình ảnh xe khách BKS 11H-007.xx chèn ép, chuyển làn gây nguy hiểm và va chạm với xe tải BKS 29H-271.xx. Vụ việc xảy ra đường Vành đai 3 trên cao, đoạn qua phường Đông Ngạc.

Hình ảnh 2 ô tô va chạm trên đường Vành đai 3 trên cao.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Đội CSGT số 6 xác minh bước đầu xác định, khoảng 20h56 ngày 26/9, anh N.X.N. (SN 1996, trú tại xã Quốc Oai, Hà Nội) lái ô tô tải BKS 29H.271.xx đi trên đường Vành đai 3 trên cao, chiều từ cầu vượt Mai Dịch đi cầu Thăng Long.

Khi đi qua lối rẽ xuống cửa khu đô thị Ciputra khoảng 50m, thuộc địa bàn phường Đông Ngạc, xe tải va chạm với ô tô khách BKS 11H-007.xx do anh N.G.K. (SN 1980, trú tại phường Tân Giang, Cao Bằng) cầm lái đi cùng chiều dẫn đến tai nạn. Vụ va chạm khiến hai ô tô bị hư hỏng.

Hai tài xế tại cơ quan công an.

Qua kiểm tra, cả hai tài xế đều không vi phạm ma túy và nồng độ cồn.

Tại cơ quan công an, cả hai xác nhận không có mâu thuẫn mà nguyên nhân dẫn đến va chạm là do tài xế xe khách đánh lái bị khuất tầm nhìn.

Đội CSGT số 6 đang phối hợp với Công an phường Đông Ngạc làm rõ, xử lý theo quy định.