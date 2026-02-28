Hội Lim đón nhận danh hiệu Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

(VTC News) -

Phát biểu tại buổi lễ, ông Mai Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh nhấn mạnh, việc Nhà nước ghi danh Lễ hội truyền thống Hội Lim vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia không chỉ là niềm tự hào của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân hai xã Tiên Du, Liên Bão mà còn là vinh dự chung của tỉnh Bắc Ninh - vùng đất Kinh Bắc ngàn năm văn hiến.

Ông Phạm Hoàng Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh trao chứng nhận danh hiệu Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia cho lãnh đạo xã Tiên Du.

Theo ông Mai Sơn, đây là sự ghi nhận xứng đáng đối với những giá trị lịch sử, văn hóa, nghệ thuật và cộng đồng đặc sắc của lễ hội; đồng thời khẳng định sức sống bền bỉ của một di sản được nuôi dưỡng từ lòng dân qua nhiều thế hệ.

Lãnh đạo tỉnh đề nghị địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về bảo vệ và phát huy giá trị di sản; tăng cường tuyên truyền, giáo dục, nhất là với thế hệ trẻ; gắn bảo tồn với phát triển bền vững, tổ chức lễ hội trang trọng, văn minh, tiết kiệm.

Hội Lim xuân Bính Ngọ 2026 diễn ra trong hai ngày 28/2-1/3/2026 (tức 12-13 tháng Giêng) tại 7 thôn của xã Tiên Du gồm: Lũng Giang, Lũng Sơn, Duệ Đông, Đình Cả, Duệ Nam, Duệ Khánh và Lộ Bao. Trung tâm lễ hội là khu vực núi Hồng Vân (núi Lim) và hồ điều hòa Vân Tương.

Đây cũng là năm đầu tiên lễ hội do chính quyền cấp xã tổ chức sau khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp được vận hành đồng bộ trên toàn quốc.

Đồi Lim - Trung tâm lễ hội.

Lễ hội nhằm tôn vinh truyền thống văn hiến vùng Kinh Bắc, đặc biệt là Di sản văn hóa phi vật thể Dân ca Quan họ Bắc Ninh đã được UNESCO ghi danh; đồng thời quảng bá hình ảnh quê hương, con người Tiên Du, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội địa phương.

Không gian hội tiếp tục là điểm hẹn của những làn điệu quan họ đặc sắc với 12 lán trại hát tại khu trung tâm và nhiều hình thức sinh hoạt phong phú như hát đối đáp, hát canh thâu đêm tại nhà nghệ nhân, hát trên thuyền, hát cửa đình, chùa.

Các lán trại hát được bố trí hợp lý, thu hút đông đảo người dân đến nghe quan họ.

Bên cạnh đó là chuỗi trò chơi, hoạt động dân gian truyền thống như đu tiên, cờ người, tổ tôm điếm, đấu vật, bịt mắt bắt dê, đập niêu, trình diễn thư pháp, hội thơ và không gian ẩm thực.

Tối 28/2, chương trình nghệ thuật do các nghệ sĩ Nhà hát Dân ca Quan họ Bắc Ninh biểu diễn tại sân khấu chính trên núi Lim. Từ 21h cùng ngày, màn bắn pháo hoa tầm thấp kéo dài 15 phút diễn ra tại khu vực hồ điều hòa Vân Tương.

Các hoạt động nghệ thuật tại Hội Lim năm 2026.

Đáng chú ý, năm nay Ban tổ chức yêu cầu thực hiện nghiêm nếp sống văn minh lễ hội: không bán hàng rong, không bố trí gian hàng trong khu vực tổ chức; lực lượng công an trực tiếp trông giữ xe và công khai giá vé nhằm đảm bảo minh bạch.

Việc du khách “thưởng tiền” cho liền anh, liền chị được thực hiện tế nhị, chấm dứt tình trạng ngả nón nhận tiền khi hát quan họ để tránh hình ảnh phản cảm.

Cũng trong hội Lim năm nay, khoảng 600 cán bộ, chiến sĩ công an được huy động để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy trong suốt thời gian diễn ra lễ hội. Ban tổ chức cũng thiết lập đường dây nóng, lắp đặt pano sơ đồ khu lễ hội, đẩy mạnh số hóa thông tin để du khách thuận tiện tra cứu.