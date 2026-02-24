Hội Lim 2026: Công khai giá gửi xe, không ngả nón nhận tiền

(VTC News) -

Ngày 24/2, UBND xã Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh tổ chức họp báo thông tin về công tác tổ chức Hội Lim xuân Bính Ngọ 2026.

Theo Ban tổ chức, Hội Lim xuân Bính Ngọ 2026 lần đầu tiên do chính quyền cấp xã tổ chức sau khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp được vận hành đồng bộ trên toàn quốc.

Hội Lim năm nay diễn ra trong hai ngày từ 28/2 đến hết 1/3 (ngày 12 -13 tháng Giêng). Lễ hội diễn ra tại 7 thôn: Lũng Giang, Lũng Sơn, Duệ Đông, Đình Cả, Duệ Nam, Duệ Khánh và Lộ Bao; trung tâm là khu vực núi Hồng Vân (núi Lim).

Lãnh đạo xã Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh thông tin về công tác tổ chức Hội Lim Xuân Bính Ngọ 2026.

Điểm nhấn đặc biệt năm nay là lễ đón Chứng nhận Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia “Lễ hội truyền thống - Hội Lim” diễn ra lúc 8h30 ngày 28/2 (12 tháng Giêng) tại sân khấu trung tâm núi Lim với sự tham dự của khoảng 400 đại biểu.

Phần lễ gồm dâng hương khai hội tại chùa Hồng Ân - núi Lim; lễ tại Lăng Tướng công Nguyễn Đình Diễn; lễ rước Sắc của 4 thôn Đình Cả, Duệ Nam, Duệ Khánh, Lộ Bao với đoàn rước khoảng 800 người, tổ chức trang trọng theo nghi thức truyền thống.

Phần hội tiếp tục là không gian sinh hoạt quan họ đặc sắc bậc nhất xứ Kinh Bắc với hát đối đáp, hát canh thâu đêm tại nhà nghệ nhân, hát trên thuyền, hát cửa đình, chùa… Ngoài ra còn có hàng loạt hoạt động văn hóa dân gian như đu tiên, cờ người, tổ tôm điếm, đấu vật, bịt mắt bắt dê, đập niêu, trình diễn thư pháp, hội thơ và các chương trình nghệ thuật do nghệ sĩ Nhà hát Dân ca Quan họ Bắc Ninh biểu diễn, kết hợp bắn pháo hoa tầm thấp tại hồ điều hòa Vân Tương.

Đồi Lim - Trung tâm lễ hội.

Đáng chú ý, năm nay Ban tổ chức yêu cầu thực hiện nghiêm nếp sống văn minh lễ hội: Không bán hàng rong, không bố trí gian hàng trong khu vực tổ chức; lực lượng công an trực tiếp tổ chức trông giữ xe và công khai giá vé để đảm bảo minh bạch.

Việc du khách "thưởng tiền" cho liền anh, liền chị sẽ được thực hiện tế nhị, không còn tình trạng ngả nón nhận tiền khi hát quan họ nhằm tránh hình ảnh phản cảm.

Lãnh đạo xã Tiên Du cho biết, khoảng 600 cán bộ, chiến sĩ công an được huy động để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy trong suốt thời gian diễn ra lễ hội. Ban tổ chức cũng thiết lập đường dây nóng, lắp đặt pano sơ đồ khu lễ hội, đẩy mạnh số hóa thông tin để du khách thuận tiện tra cứu.