Nổ ở Moskva, sĩ quan cảnh sát thiệt mạng

(VTC News) -

Hình ảnh hiện trường.

Theo xác nhận của giới chức, vụ việc xảy ra vào khoảng 0h05 (giờ địa phương), khi một người chưa rõ danh tính tiếp cận xe tuần tra cảnh sát tại Quảng trường Savelovsky. Ít lâu sau đó, một thiết bị chưa xác định phát nổ.

Bộ Nội vụ Nga thông báo: “Do hành vi phạm tội của đối tượng, một sĩ quan không qua khỏi”. Ngoài ra, hai cảnh sát khác bị thương trong vụ nổ và được đưa tới bệnh viện điều trị.

Cơ quan báo chí cảnh sát Moskva cho biết, qua kiểm tra hiện trường tại khu vực quảng trường gần ga Savelovsky và phân tích hình ảnh từ camera giám sát, lực lượng chức năng xác định nghi phạm thiệt mạng ngay tại chỗ.

Cảnh sát Moskva đang phối hợp với các lực lượng an ninh khác để làm rõ toàn bộ tình tiết liên quan đến vụ nổ.

Khu vực quanh ga Savelovsky – một đầu mối giao thông quan trọng – bị phong tỏa sau sự việc, trong khi điều tra viên và lực lượng rà phá bom mìn thu thập chứng cứ. Danh tính và động cơ của kẻ tấn công hiện vẫn chưa được công bố.

Vụ việc có nét tương đồng với một vụ tấn công xảy ra cách đây hai tháng ở phía nam Moskva. Rạng sáng 24/12/2025, một người đàn ông 24 tuổi tên Pavel Golubenko bị cáo buộc tìm cách đặt thiết bị nổ tự chế (IED) dưới gầm xe tuần tra. Thiết bị phát nổ khi hai cảnh sát tiếp cận khống chế nghi phạm, khiến cả ba người thiệt mạng. Truyền thông Nga xác định danh tính hai sĩ quan thiệt mạng, cả hai đều ở độ tuổi giữa 20. Một người được cho là có vợ và một con gái nhỏ.

Cùng khu vực trước đó, Trung tướng Fanil Sarvarov bị ám sát khi một quả bom cài dưới xe ông phát nổ. Các nhà điều tra cho rằng lực lượng đặc nhiệm Ukraine có thể đứng sau vụ tấn công, mặc dù chưa có thông tin nào được xác nhận. Trước đó, các quan chức Nga cảnh báo rằng cuộc xung đột ở Ukraine là nguồn cung cấp vũ khí nguy hiểm, bao gồm cả chất nổ, cho thị trường chợ đen.