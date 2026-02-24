Ninh Bình yêu cầu trình đề án sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố trong tháng 4

(VTC News) -

UBND tỉnh Ninh Bình vừa ban hành chương trình công tác trọng tâm năm 2026, qua đó xác lập lộ trình toàn diện nhằm tăng cường hiệu lực quản lý, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và từng bước hiện thực hóa mục tiêu dài hạn đưa Ninh Bình trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030.

Người dân trên địa bàn tỉnh Ninh Bình tham gia ý kiến Nhân dân về chủ trương sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã hồi tháng 4/2025.

Theo đó, chương trình công tác trọng tâm năm 2026 gồm 136 nhiệm vụ giao cho 12 đơn vị chủ trì thực hiện, thể hiện quyết tâm của tỉnh trong việc tổ chức triển khai đồng bộ, khoa học các mục tiêu phát triển.

Trọng tâm xuyên suốt là triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, cũng như các nghị quyết của Trung ương, của Chính phủ và của tỉnh; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; bảo đảm vận hành ổn định mô hình chính quyền địa phương hai cấp; nâng cao chất lượng chỉ đạo, điều hành theo phương châm "hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả".

Trong năm 2026, tỉnh Ninh Bình tiếp tục rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp phù hợp quy định và thực tiễn. Các đơn vị mới sau sắp xếp phải được quy định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, bảo đảm thông suốt, không gián đoạn công việc.

Tỉnh Ninh Bình cũng đặt mục tiêu đẩy mạnh tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm; đánh giá, xếp loại dựa trên kết quả, sản phẩm cụ thể; gắn đánh giá với khen thưởng, kỷ luật, siết chặt kỷ luật công vụ, xử lý nghiêm hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực.

Đáng chú ý, tại chương trình công tác trọng tâm năm 2026, UBND tỉnh Ninh Bình giao Sở Nội vụ chủ trì xây dựng, trình Đề án sắp xếp, sáp nhập, tổ chức lại thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh vào tháng 4.

Sở Nội vụ tỉnh Ninh Bình còn được giao trình Đề án xây dựng và phát triển tỉnh Ninh Bình trở thành thành phố trực thuộc Trung ương với đặc trưng đô thị di sản thiên niên kỷ trước năm 2030 trong tháng 5; trình nghị quyết quy định chức danh, mức phụ cấp và chế độ đối với người hoạt động không chuyên trách ở cơ sở trong tháng 6; trình điều chỉnh bảng giá đất áp dụng từ 1/1/2027 trong tháng 11.

Tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng (sáng 7/2), Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng nêu rõ nhóm nhiệm vụ về xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.

Cụ thể, Đảng ủy Quốc hội, Đảng ủy Chính phủ được giao nhiệm vụ chủ trì, hướng dẫn việc sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập, trường học, cơ sở giáo dục, cơ sở y tế, doanh nghiệp Nhà nước theo đúng định hướng của Trung ương; sắp xếp các thôn, tổ dân phố ở xã, phường và người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố phù hợp với yêu cầu trong tình hình mới (hoàn thành trong quý II/2026).

Ban Tổ chức Trung ương chủ trì, phối hợp với các ban đảng Trung ương và các cơ quan liên quan, nhất là Đảng uỷ Quốc hội, Đảng uỷ Chính phủ, Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương đánh giá 2 năm và 5 năm việc thực hiện tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo mô hình mới (hoàn thành vào năm 2027 và năm 2030).

Tiếp tục rà soát, bổ sung các quy định về chức năng nhiệm vụ, tổ chức bộ máy; tiếp tục sắp xếp tinh gọn tổ chức bên trong các cơ quan đơn vị bên trong ở Trung ương và địa phương...