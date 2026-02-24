CLB Đông Á Thanh Hóa sắp thoát án cấm chuyển nhượng từ FIFA

(VTC News) -

“Ngay trong buổi sáng nay (24/2), đội Thanh Hóa sẽ thanh toán 2 trong số 4 khoản nợ với các cầu thủ, huấn luyện viên cũ khiến chúng tôi bị FIFA cấm chuyển nhượng. Sáng 25/2, chúng tôi tiếp tục xử lý 2 án phạt còn lại. Khi đó, Thanh Hóa sẽ thoát lệnh cấm chuyển nhượng”, lãnh đạo câu lạc bộ Thanh Hóa cho biết.

Đến hết giai đoạn lượt đi V.League 2025/26, Đông Á Thanh Hóa đối diện rất nhiều khó khăn khi vướng án cấm chuyển nhượng từ Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA). Họ vẫn chưa thanh toán hết các khoản lương còn thiếu của huấn luyện viên, cầu thủ cũ từ mùa giải trước.

CLB Thanh Hóa nỗ lực gỡ án phạt chuyển nhượng từ FIFA.

Vì khó khăn tài chính và biến cố lớn nơi thượng tầng, Đông Á Thanh Hóa phải bán một loạt cầu thủ như Nguyễn Thái Sơn, Lê Văn Thuận, Nguyễn Ngọc Mỹ và Hoàng Thái Bình. Vài cái tên khác như Quế Ngọc Hải, Võ Nguyên Hoàng hay Lucas Ribamar cũng rời đi.

Chỉ có khoảng 17 cầu thủ trong tay, huấn luyện viên trưởng Mai Xuân Hợp vẫn chèo lái đội bóng xứ Thanh làm nên kì tích. Trong 2 vòng đấu liên tiếp, họ cầm hòa Nam Định trên sân nhà và thắng câu lạc bộ Công an TP.HCM ngay trên sân khách. Bất chấp khủng hoảng nhân sư, các cầu thủ Thanh Hóa vẫn vào sân với tinh thần thi đấu kiên cường.

Song song với việc gỡ lệnh cấm chuyển nhượng, câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa sớm chuẩn bị phương án nhân sự với ít nhất 6 tân binh. Trong đó, Amar Catic – cựu cầu thủ của PSV Eindhoven đang tập luyện trong gần 2 tháng qua và chờ thời điểm được đăng kí thi đấu chính thức.

Thanh Hóa có 12 điểm sau 12 trận đấu và họ sẽ chơi trận đấu bù vòng 10 gặp câu lạc bộ Công an Hà Nội ngày 24/2. Ở trận này, nhà cựu vô địch cúp Quốc gia vẫn phải chấp nhận vào sân với 17 người. Dự kiến, trận đấu với CLB Hải Phòng là thời điểm mà họ kịp bổ sung các cầu thủ mới.