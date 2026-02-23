Đóng

Vàng neo mức kỷ lục 5.105 USD/ounce, nhà đầu tư làm gì?

(VTC News) -

Vàng neo mức kỷ lục 5.105 USD khi kinh tế Mỹ giảm tốc và địa chính trị căng thẳng, khiến giới đầu tư "nín thở" chờ xem vàng sẽ bứt phá đến đâu.

THÙY DƯƠNG
Chia sẻ Facebook Bình luận

Tin mới