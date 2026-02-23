Ông Trump yêu cầu giải mật UFO, lời tiên tri Vanga sắp thành hiện thực?

(VTC News) -

Lời tiên tri gây tranh cãi của nhà tiên tri khiếm thị người Bulgaria Baba Vanga bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump yêu cầu công bố các hồ sơ mật liên quan đến UFO và sự sống ngoài Trái đất.

Ông Trump ra lệnh công bố hồ sơ về UFO

Ngày 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết sẽ chỉ đạo các cơ quan liên bang bắt đầu quá trình xác định và công bố các tài liệu mật liên quan đến người ngoài hành tinh và vật thể bay không xác định (UFO), giữa lúc nổ ra tranh cãi với cựu Tổng thống Barack Obama về sự tồn tại của sinh vật ngoài Trái đất.

“Trước sự quan tâm rất lớn từ công chúng, tôi sẽ chỉ đạo Bộ trưởng Chiến tranh cùng các bộ, ngành và cơ quan liên quan bắt đầu quá trình rà soát và công bố các hồ sơ của chính phủ liên quan đến sự sống ngoài Trái Đất, các hiện tượng trên không chưa xác định (UAP), vật thể bay không xác định (UFO) cũng như mọi thông tin liên quan đến những vấn đề hết sức phức tạp nhưng đồng thời vô cùng thú vị và quan trọng này. Xin Chúa phù hộ nước Mỹ!”, ông Trump viết trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social.

Tổng thống Donald Trump chỉ đạo Bộ trưởng Chiến tranh và Lầu Năm Góc công bố toàn bộ tài liệu liên quan đến sự tồn tại của UFO và sự sống ngoài hành tinh. (Nguồn: AP)

Động thái này được xem là bước đi chưa từng có tiền lệ, đặc biệt trong bối cảnh các cuộc tranh luận về UFO ngày càng nóng lên tại Mỹ. Trước đó, chính phủ Mỹ nhiều năm khẳng định chưa có bằng chứng vật lý nào cho thấy người ngoài hành tinh tồn tại.

Tranh cãi bùng lên sau cuộc phỏng vấn gần đây của ông Barrack Obama với người dẫn chương trình podcast Brian Tyler Cohen, trong đó cựu tổng thống Mỹ cho rằng người ngoài hành tinh là có thật. “Chúng là có thật, nhưng tôi chưa từng nhìn thấy, và chúng cũng không được cất giữ ở Khu vực 51. Không hề tồn tại cơ sở ngầm nào, trừ khi có một âm mưu khổng lồ nào đó và họ giấu luôn cả Tổng thống Mỹ”, ông nói.

Ông Trump sau đó chỉ trích tuyên bố này, cho rằng những thông tin nhạy cảm đã bị tiết lộ.

Giữa làn sóng suy đoán, dư luận nhắc lại lời tiên tri được cho là của Baba Vanga - dự đoán con người sẽ tiếp xúc với người ngoài hành tinh vào tháng 11/2026. Tiên đoán này bất ngờ được lan truyền trở lại trên mạng xã hội và các diễn đàn thuyết âm mưu.

Lời tiên tri về “tàu vũ trụ khổng lồ” năm 2026

Baba Vanga, tên thật Vangeliya Pandeva Dimitrova, sinh năm 1911 và thường được gọi là “Nostradamus vùng Balkan”, được những người ủng hộ tin rằng đã nhìn thấy trước nhiều biến cố toàn cầu.

Theo các lời kể được truyền lại, bà từng dự đoán một “tàu vũ trụ khổng lồ” sẽ tiến vào bầu khí quyển Trái đất vào tháng 11/2026, mang đến bằng chứng không thể chối cãi về sự sống ngoài hành tinh. Tuy nhiên, bà không nêu rõ mục đích của những vị khách ngoài hành tinh này.

Baba Vanga là nhà tiên tri người Bulgaria - nhân vật được tôn sùng trong giới thuyết âm mưu sau khi được cho là đã dự đoán vụ khủng bố 11/9 và đại dịch COVID-19. (Nguồn: Daily Mail)

Baba Vanga không để lại tài liệu viết tay nào về các dự đoán của mình. Phần lớn lời tiên tri được ghi chép lại bởi cháu gái bà, Krasimira Stoyanova, cùng các tín đồ sau khi bà qua đời năm 1996.

Một số cách diễn giải cho rằng sự kiện tàu vũ trụ xuất hiện có thể dẫn tới căng thẳng địa chính trị toàn cầu hoặc thậm chí kích hoạt một cuộc xung đột quy mô lớn giữa các cường quốc như Mỹ, Nga và Trung Quốc.

Không chỉ dừng lại ở năm 2026, những người tin Baba Vanga còn cho rằng bà từng hình dung về tương lai xa, khi con người xây dựng các thành phố dưới nước với sự hỗ trợ của người ngoài hành tinh vào năm 2130. Theo các lời kể, bà cũng dự đoán nhân loại sẽ tiếp tục thiết lập liên lạc với sinh vật ngoài Trái đất vào năm 2288 - thời điểm công nghệ du hành thời gian được cho là sẽ ra đời.

Những dự đoán trên càng thu hút sự chú ý trong bối cảnh số lượng báo cáo về các hiện tượng trên không bất thường (UAP) gia tăng trong thập kỷ qua, cùng các tranh luận xoay quanh vật thể 3I/ATLAS - một thiên thể bí ẩn trong Hệ Mặt Trời khiến nhiều người đặt câu hỏi liệu đó chỉ là sao chổi liên sao hay điều gì khác thường hơn.

Gần đây, khi chính phủ Mỹ chuẩn bị công bố thêm các tài liệu liên quan đến UFO, những lời tiên tri của Baba Vanga tiếp tục gây tranh cãi, chia dư luận thành hai luồng rõ rệt: một bên tin rằng nhân loại đang đứng trước bước ngoặt lịch sử, bên còn lại cho rằng tất cả chỉ là sự suy diễn và niềm tin mang tính huyền bí.

Bà Vanga dự đoán một “tàu vũ trụ khổng lồ” sẽ tiến vào Trái đất tháng 11/2026. (Nguồn: Daily Mail)

Danh tiếng của Baba Vanga chủ yếu đến từ những lời tiên đoán được cho là trùng hợp với nhiều biến cố lớn của thế giới, như đại dịch COVID-19, vụ khủng bố 11/9 tại Mỹ, thảm họa sóng thần Ấn Độ Dương năm 2004 hay sự trỗi dậy của tổ chức IS.

Một lời tiên đoán của bà thường được nhắc lại: “Hai con chim kim loại lao vào những người anh em nước Mỹ”. Nhiều người tin rằng câu nói này ám chỉ vụ tấn công vào tòa tháp đôi ở New York năm 2001.

Theo các lời kể, Baba Vanga thậm chí còn dự đoán chính xác ngày qua đời của chính mình, nói với những người theo bà rằng bà sẽ chết vào ngày 11/8. Bà qua đời vì ung thư đúng ngày này năm 1996, ở tuổi 85.

Tuy vậy, không ít ý kiến hoài nghi cho rằng các lời tiên tri của Baba Vanga thường mang tính mơ hồ, dễ bị diễn giải theo nhiều cách khác nhau. Nhiều dự đoán của bà cũng không trở thành hiện thực, như cảnh báo về một cuộc chiến tranh hạt nhân trong giai đoạn 2010 - 2016 hay viễn cảnh châu Âu bị tàn phá hoàn toàn vào năm 2016. Một dự đoán khác cho rằng người ngoài hành tinh sẽ công bố sự hiện diện của họ bằng cách làm gián đoạn một sự kiện thể thao lớn vào năm 2025 cũng không trở thành hiện thực.