Nghệ sỹ cắt bỏ tai, mũi, ngón tay, xẻ đôi lưỡi để giống người ngoài hành tinh

(VTC News) -

Anthony Loffredo (37 tuổi, sinh sống tại Pháp) là nghệ sỹ thay đổi cơ thể theo cách cực đoan nổi tiếng thế giới. Năm 2020, anh chàng quyết tâm phẫu thuật và xăm mình lên cơ thể để giống người ngoài hành tinh hơn.

Loffredo bắt đầu biến đổi cơ thể mình từ năm 2020 bằng cách rạch đôi lưỡi. Anh tự coi mình là nghệ sỹ sử dụng cơ thể làm phương tiện để trình diễn về người ngoài hành tinh cho mọi người thưởng thức.

Loffredo tiết lộ, những thay đổi đó giúp anh cảm thấy tự tin về ngoại hình của mình hơn. Suốt nhiều năm qua, anh đã cắt bỏ tai, mũi, môi trên, xăm tròng mắt, cắt cụt hai ngón tay và cấy ghép các thanh sắt lên đầu, cánh tay.

Bên cạnh đó, Loffredo xăm toàn bộ cơ thể mình bằng mực đen. "Tôi cảm thấy rất tự hào về những gì mình làm được. Tại sao trên Trái đất lại chỉ có con người? Tại sao không có chủng loài bậc cao khác xuất hiện nữa? Khi tìm hiểu về vũ trụ và người ngoài hành tinh, chúng thực sự cuốn hút tôi", anh chia sẻ thêm.

Anthony Loffredo thay đổi bản thân để trở nên giống người ngoài hành tinh.

Thậm chí, Loffredo còn quay bộ phim tài liệu riêng về quá trình thay đổi bản thân thân có tên "I Transformed Myself Into An Alien" (Tạm dịch: Tôi đã tự biến mình thành người ngoài hành tinh). Trong tác phẩm, anh chia sẻ mình hoàn toàn không quan tâm đến loài người, mà thường dành thời gian nghiên cứu các thực thể ngoài vũ trụ.

Lý giải về việc không chú ý đến loài người, Loffredo giải thích ngắn gọn: "Tôi đã cô đơn từ khi còn nhỏ".

Vì hầu hết các cuộc phẫu thuật anh muốn đều bất hợp pháp ở nhiều quốc gia, Loffredo phải đi khắp thế giới để tìm kiếm những người sẵn sàng hợp tác với mình. Anh còn lên kế hoạch cắt cụt một chân để thay thế bằng chân giả nhưng vẫn chưa thể tìm được bác sỹ phẫu thuật đúng ý.

Đến tháng 12/2023, trong một cuộc phỏng vấn, Loffredo tiết lộ dự án biến mình thành người ngoài hành tinh đã không còn nhiều ý nghĩa; thế nhưng anh vẫn sẽ hoàn thành quá trình "tiến hóa" bằng cách phủ kín hoàn toàn cơ thể bằng mực đen.

Trang Instagram của mình, Loffredo vẫn thường xuyên đăng ảnh và nhận nhiều chỉ trích tiêu cực.

Trong một bài đăng, anh viết: "Người ta từng gọi tôi là điên nhưng khoa học vẫn chưa cho chúng ta biết liệu sự điên rồ có phải là đỉnh cao của trí tuệ hay không? Tất cả những gì vĩ đại đều đến từ sự thay đổi tư duy thông thường, điều mà không phải ai cũng có thể hiểu được".