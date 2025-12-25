Hai dự án của Sun Group được xướng tên 'Dự án Đáng sống'

(VTC News) -

Sáng ngày 25/12, Chương trình Bình chọn “Dự án Đáng sống” năm 2025 do Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp tổ chức đã xướng tên Sun Urban City: Khu đô thị đáng sống và Sun Feliza Suites: Dự án Đáng sống tiềm năng, ghi nhận những đóng góp nổi bật trong việc kiến tạo không gian sống chất lượng và bền vững cho đô thị Việt Nam.

Dự án Sun Urban City hai năm liên tiếp ghi danh “Dự án Đáng sống”. (Ảnh: BTC)

Theo đại diện Ban Tổ chức, tiêu chí và phương pháp đánh giá năm 2025 được nâng cao so với các năm trước, dựa trên ba cấp độ: Cần – Đủ – Nâng cao. Theo đó, các dự án được bình chọn phải đạt chất lượng thực chất, bám sát tôn chỉ: “Một dự án đáng sống phải là nơi thực sự dành cho cộng đồng, vì cộng đồng và được vun đắp, phát triển, lan tỏa những giá trị tốt đẹp chính từ cộng đồng ấy.”

Vượt qua hệ tiêu chí khắt khe này, Sun Urban City và Sun Feliza Suites đều nhận được đánh giá cao từ Hội đồng chuyên gia gồm các tên tuổi hàng đầu trong lĩnh vực quy hoạch đô thị, kiến trúc, xây dựng, bất động sản và du lịch. Đặc biệt, Sun Urban City tiếp tục được vinh danh năm thứ hai liên tiếp, khẳng định chất lượng và uy tín bền vững của dự án cũng như năng lực của chủ đầu tư Sun Group.

Chương trình Bình chọn “Dự án Đáng sống” năm 2025 xướng tên Sun Feliza Suites ở hạng mục Dự án tiềm năng. (Ảnh: BTC)

Sau hơn một năm khởi công xây dựng, Sun Urban City định hình diện mạo của một khu đô thị quy mô lớn với nhiều hạng mục hạ tầng và tiện ích trọng điểm được triển khai đồng bộ.

Từ một vùng đất trước đây còn thiếu vắng dịch vụ, Sun Group đã và đang kiến tạo một đại đô thị rộng 420 ha, mang đến những công trình và trải nghiệm giải trí vượt trội. Nổi bật phải kể đến sân khấu nhạc nước đạt chuẩn quốc tế, chuỗi sự kiện diễn ra đều đặn, cùng những màn pháo hoa rực rỡ mỗi cuối tuần tại Quảng trường Thời đại và trục đại lộ lễ hội trải dài 1,5 km.

Bên cạnh đó, thương hiệu giải trí Sun World cũng hiện diện với công viên nước Sun World Hà Nam, góp phần tạo nên hệ sinh thái trải nghiệm đa dạng, đẳng cấp cho cư dân và du khách. Công trường dự án vẫn đang được tập trung tối đa nguồn lực thi công để hoàn thiện bức tranh đô thị nghỉ dưỡng “1001 tiện ích”.

Diện mạo đô thị nghỉ dưỡng Sun Urban City chỉ sau hơn một năm khởi công. (Ảnh: Ánh Dương)

Đặc biệt, trong bối cảnh khu vực cửa ngõ Nam Thủ đô ngày càng định vị rõ vai trò đô thị vệ tinh, với việc vận hành cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cùng tiến độ thi công Khu đô thị Đại học Nam Cao, Sun Urban City trở thành điểm đến lý tưởng, đáp ứng lượng lớn nhu cầu an cư của nhóm khách thành đạt, chuyên gia, cán bộ nhân viên y tế, đồng thời góp phần hình thành một cộng đồng năng động, thịnh vượng.

Với vị trí đắc địa và kết nối thuận tiện, dự án không chỉ là nơi an cư mà còn là mảnh ghép quan trọng góp phần phát triển vùng đất phía Nam Thủ đô.

Ở hạng mục Dự án tiềm năng, Sun Feliza Suites được vinh danh, đây là dự án đánh dấu sự trở lại ấn tượng của Sun Group tại thị trường bất động sản Hà Nội. Sun Feliza Suites sở hữu vị trí vàng, kết nối trực tiếp khu vực “new CBD” với trung tâm Hoàn Kiếm qua bốn đại lộ sầm uất bậc nhất: Phạm Hùng, Xuân Thủy, Hồ Tùng Mậu và Phạm Văn Đồng.

Ngay từ ý tưởng thiết kế, Sun Feliza Suites đã được đánh giá cao nhờ khả năng hòa quyện giữa công năng, kiến trúc hiện đại và giá trị văn hóa truyền thống.

Điểm nhấn nổi bật và cũng là lợi thế tuyệt đối của dự án là không gian xanh, với trung tâm là Feliz Jardin – Vườn Hạnh phúc rộng hơn 11.000 m². Song hành là hệ tiện ích chạm ngưỡng 6 sao, từ thang máy tốc độ cao, bể bơi mái kính với tầm nhìn khoáng đạt, khu gym, spa, lounge, đến các khu vực sinh hoạt cộng đồng đều được chăm chút tỉ mỉ.

Một góc phối cảnh không gian sống nội khu dự án Sun Feliza Suites. (Ảnh: Sun Property)

Sun Group kiến tạo Sun Feliza Suites như một biểu tượng của chuẩn sống tinh hoa giữa lòng Hà Nội, hướng đến cư dân toàn cầu. Mỗi căn hộ đều được “đo ni đóng giày”, tạo ra không gian sống tiện nghi, tinh tế và thăng hoa, nơi cư dân không chỉ an cư mà còn trải nghiệm trọn vẹn văn hóa, sự thịnh vượng và chất lượng sống vượt trội.

Xuyên suốt quá trình phát triển các dự án, Sun Group luôn đề cao tinh thần và triết lý “vị nhân sinh”, đồng hành nâng cao chất lượng đời sống và tạo cơ hội việc làm cho cộng đồng địa phương. Hành trình làm đẹp mỗi vùng đất không chỉ dừng lại ở việc kiến tạo cảnh quan đô thị mà còn là sự lan tỏa các giá trị sống tốt đẹp, hướng đến một cộng đồng văn minh, hiện đại.