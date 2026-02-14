Trực tiếp kết quả xổ số Quảng Ngãi hôm nay 14/2/2026 - XSQNG 14/2

XSQNG 14/2. Kết quả xổ số Quảng Ngãi hôm nay 14/2/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Ngãi quay số mở thưởng vào lúc 17h15. Kết quả XSQNG 14/2/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.
Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Quảng Ngãi gồm các hạng giải sau:
- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải duy nhất trị giá 2 tỷ đồng.
- Giải nhất (5 số): Gồm 10 giải, trị giá 30 triệu đồng mỗi giải.
- Giải nhì (5 số): Gồm 10 giải, trị giá 15 triệu đồng mỗi giải.
- Giải ba (5 số): Gồm 20 giải, trị giá 10 triệu đồng mỗi giải.
- Giải tư (5 số): Gồm 70 giải, trị giá 3 triệu đồng mỗi giải.
- Giải năm (4 số): Gồm 100 giải, trị giá 1 triệu đồng mỗi giải.
- Giải sáu (4 số): Gồm 300 giải, trị giá 400 nghìn đồng mỗi giải.
- Giải bảy (3 số): Gồm 1.000 giải, trị giá 200 nghìn đồng mỗi giải.
- Giải tám (2 số): Gồm 10.000 giải, trị giá 100 nghìn đồng mỗi giải.
Ngoài ra còn có:
- 09 giải phụ đặc biệt: Cho những vé trúng 5 số cuối theo đúng thứ tự hàng so với giải đặc biệt, mỗi giải trúng 50 triệu đồng.
- 45 giải khuyến khích: Dành cho những vé trúng chữ số hàng trăm nghìn và chỉ sai một số ở bất cứ hàng nào trong 5 số còn lại so với kết quả giải đặc biệt, mỗi giải trúng 6 triệu đồng.
- Xổ số miền Trung thứ 2 có đài Phú Yên, Huế sẽ mở thưởng.
- Xổ số miền Trung thứ 3 có đài Quảng Nam và Đắk Lắk sẽ quay số mở thưởng.
- Xổ số miền Trung thứ 4 do đài Khánh Hòa và Đà Nẵng sẽ mở thưởng.
- Xổ số miền Trung thứ 5 do đài Quảng Bình, Quảng Trị, Bình Định sẽ mở thưởng.
- Xổ số miền Trung thứ 6 do đài Ninh Thuận, Gia Lai sẽ quay số mở thưởng.
- Xổ số miền Trung thứ 7 do đài Quảng Ngãi, Đắk Nông, Đà Nẵng sẽ mở thưởng.
- XSMT Chủ nhật do đài Khánh Hòa, Kon Tum và Huế sẽ quay số mở thưởng.
