Trực tiếp kết quả xổ số Quảng Ngãi hôm nay 14/2/2026 - XSQNG 14/2

XSQNG 14/2. Kết quả xổ số Quảng Ngãi hôm nay 14/2/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Ngãi quay số mở thưởng vào lúc 17h15. Kết quả XSQNG 14/2/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSQNG 14/2 - Trực tiếp kết quả xổ số Quảng Ngãi 14/2/2026 - Xổ số Quảng Ngãi thứ Bảy ngày 14/2/2026

Cơ cấu giải thưởng XSQNG

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Quảng Ngãi gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải duy nhất trị giá 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): Gồm 10 giải, trị giá 30 triệu đồng mỗi giải.

- Giải nhì (5 số): Gồm 10 giải, trị giá 15 triệu đồng mỗi giải.

- Giải ba (5 số): Gồm 20 giải, trị giá 10 triệu đồng mỗi giải.

- Giải tư (5 số): Gồm 70 giải, trị giá 3 triệu đồng mỗi giải.

- Giải năm (4 số): Gồm 100 giải, trị giá 1 triệu đồng mỗi giải.

- Giải sáu (4 số): Gồm 300 giải, trị giá 400 nghìn đồng mỗi giải.

- Giải bảy (3 số): Gồm 1.000 giải, trị giá 200 nghìn đồng mỗi giải.

- Giải tám (2 số): Gồm 10.000 giải, trị giá 100 nghìn đồng mỗi giải.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt: Cho những vé trúng 5 số cuối theo đúng thứ tự hàng so với giải đặc biệt, mỗi giải trúng 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: Dành cho những vé trúng chữ số hàng trăm nghìn và chỉ sai một số ở bất cứ hàng nào trong 5 số còn lại so với kết quả giải đặc biệt, mỗi giải trúng 6 triệu đồng.

Lịch quay số mở thưởng XSMT

- Xổ số miền Trung thứ 2 có đài Phú Yên, Huế sẽ mở thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ 3 có đài Quảng Nam và Đắk Lắk sẽ quay số mở thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ 4 do đài Khánh Hòa và Đà Nẵng sẽ mở thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ 5 do đài Quảng Bình, Quảng Trị, Bình Định sẽ mở thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ 6 do đài Ninh Thuận, Gia Lai sẽ quay số mở thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ 7 do đài Quảng Ngãi, Đắk Nông, Đà Nẵng sẽ mở thưởng.

- XSMT Chủ nhật do đài Khánh Hòa, Kon Tum và Huế sẽ quay số mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Quảng Ngãi hôm nay 14/2/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.