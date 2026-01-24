Trực tiếp kết quả xổ số Quảng Ngãi hôm nay 24/1/2026 - XSQNG 24/1

XSQNG 24/1. Kết quả xổ số Quảng Ngãi hôm nay 24/1/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Ngãi quay số mở thưởng vào lúc 17h15. Kết quả XSQNG 24/1/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSQNG 24/1 - Trực tiếp kết quả xổ số Quảng Ngãi 24/1/2026 - Xổ số Quảng Ngãi thứ Bảy ngày 24/1/2026

Cơ cấu giải thưởng XSQNG

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Quảng Ngãi gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải, giải thưởng trị giá 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải trị giá 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải trị giá 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): Gồm 20 giải, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): Gồm 70 giải, mỗi giải trị giá 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): Gồm 100 giải, mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): Gồm 300 giải, mỗi giải trị giá 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): Gồm 1.000 giải, mỗi giải trị giá 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): Gồm 10.000 giải, mỗi giải trị giá 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt: Vé trúng 5 số cuối theo đúng thứ tự hàng so với số trúng giải đặc biệt, mỗi giải được 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: Vé chỉ sai một số ở bất cứ hàng nào theo thứ tự hàng so với giải đặc biệt (ngoại trừ sai chữ số ở hàng trăm nghìn), mỗi giải trúng 6 triệu đồng.

Lịch quay số mở thưởng XSMT

- XSMT thứ 2 gồm có đài Huế, Phú Yên sẽ quay số mở thưởng.

- XSMT thứ 3 gồm có đài Đắk Lắk, Quảng Nam sẽ quay số mở thưởng.

- XSMT thứ 4 gồm có đài Khánh Hòa, Đà Nẵng sẽ quay số mở thưởng.

- XSMT thứ 5 do đài Quảng Trị, Quảng Bình, Bình Định sẽ quay số mở thưởng.

- XSMT thứ 6 gồm có đài Ninh Thuận, Gia Lai sẽ quay số mở thưởng.

- XSMT thứ 7 do đài Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Đắk Nông quay số mở thưởng.

- XSMT Chủ nhật do đài Khánh Hòa, Kon Tum và Huế quay số mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Quảng Ngãi hôm nay 24/1/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.