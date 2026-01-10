Trực tiếp kết quả xổ số Quảng Ngãi hôm nay 10/1/2026 - XSQNG 10/1

XSQNG 10/1. Kết quả xổ số Quảng Ngãi hôm nay 10/1/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Ngãi quay số mở thưởng vào lúc 17h15. Kết quả XSQNG 10/1/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSQNG 10/1 - Trực tiếp kết quả xổ số Quảng Ngãi 10/1/2026 - Xổ số Quảng Ngãi thứ Bảy ngày 10/1/2026

Xem thêm KQXSQNG các ngày quay gần đây nhất

- XSQNG 3/1, kết quả xổ số Quảng Ngãi thứ Bảy ngày 3/1/2026

XSQNG 3/1, kết quả xổ số Quảng Ngãi ngày 3/1/2026.

- XSQNG 27/12/2025

XSQNG 27/12, kết quả xổ số Quảng Ngãi ngày 27/12/2025.

- XSQNG 20/12/2025

XSQNG 20/12, kết quả xổ số Quảng Ngãi ngày 20/12/2025.

- XSQNG 13/12/2025

XSQNG 13/12, kết quả xổ số Quảng Ngãi ngày 13/12/2025.

Cơ cấu giải thưởng XSQNG

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Quảng Ngãi gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải trị giá 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải trị giá 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải trị giá 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): Gồm 20 giải, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): Gồm 70 giải, mỗi giải trị giá 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): Gồm 100 giải, mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): Gồm 300 giải, mỗi giải trị giá 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): Gồm 1.000 giải, mỗi giải trị giá 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): Gồm 10.000 giải, mỗi giải trị giá 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt: Vé trúng 5 chữ số cuối theo đúng thứ tự hàng so với giải đặc biệt, mỗi giải trúng 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: Vé chỉ sai một số ở bất kỳ hàng nào theo thứ tự hàng so với giải đặc biệt (ngoại trừ sai một chữ số ở hàng trăm nghìn), mỗi giải được 6 triệu đồng.

Lịch quay số mở thưởng XSMT

- Thứ Hai: XSMT do Công ty Xổ số kiến thiết Huế, Phú Yên sẽ mở thưởng.

- Thứ Ba: XSMT do Công ty Xổ số kiến thiết Đắk Lắk, Quảng Nam sẽ mở thưởng.

- Thứ Tư: XSMT do Công ty Xổ số kiến thiết Khánh Hòa, Đà Nẵng sẽ mở thưởng.

- Thứ Năm: XSMT do Công ty Xổ số kiến thiết Bình Định, Quảng Bình, Quảng Trị sẽ mở thưởng.

- Thứ Sáu: XSMT do Công ty Xổ số kiến thiết Ninh Thuận, Gia Lai sẽ mở thưởng.

- Thứ Bảy: XSMT do Công ty Xổ số kiến thiết Đắk Nông, Đà Nẵng, Quảng Ngãi sẽ mở thưởng.

- Chủ nhật: XSMT do Công ty Xổ số kiến thiết Huế, Kon Tum, Khánh Hòa sẽ mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Quảng Ngãi hôm nay 10/1/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.