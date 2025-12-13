Trực tiếp kết quả xổ số Quảng Ngãi hôm nay 13/12/2025 - XSQNG 13/12

XSQNG 13/12. Kết quả xổ số Quảng Ngãi hôm nay 13/12/2025 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Ngãi mở thưởng vào lúc 17h15. Kết quả XSQNG 13/12/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSQNG 13/12 - Trực tiếp kết quả xổ số Quảng Ngãi 13/12/2025 - XS đài Quảng Ngãi thứ Bảy ngày 13/12/2025

Cơ cấu giải thưởng XSQNG

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Quảng Ngãi gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (trùng 6 số): 01 giải trị giá 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (trùng 5 số): 10 giải, mỗi giải trúng được 30 triệu đồng.

- Giải nhì (trùng 5 số): 10 giải, mỗi giải trúng được 15 triệu đồng.

- Giải ba (trùng 5 số): 20 giải, mỗi giải trúng được 10 triệu đồng.

- Giải tư (trùng 5 số): 70 giải, mỗi giải trúng được 3 triệu đồng.

- Giải năm (trùng 4 số): 100 giải, mỗi giải trúng được 1 triệu đồng.

- Giải sáu (trùng 4 số): 300 giải, mỗi giải trúng được 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (trùng 3 số): 1.000 giải, mỗi giải trúng được 200 nghìn đồng.

- Giải tám (trùng 2 số): 10.000 giải, mỗi giải trúng được 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt: Chỉ sai một số ở hàng trăm nghìn so với kết quả giải đặc biệt, mỗi giải nhận 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: Vé chỉ sai 1 số ở bất cứ hàng nào so với giải đặc biệt (ngoại trừ hàng trăm nghìn), mỗi giải 6 triệu đồng.

Lịch quay số mở thưởng XSMT

- Thứ Hai: XSMT do Công ty Xổ số kiến thiết Phú Yên và Huế mở thưởng.

- Thứ Ba: XSMT do Công ty Xổ số kiến thiết Quảng Nam và Đắk Lắk mở thưởng.

- Thứ Tư: XSMT do Công ty Xổ số kiến thiết Khánh Hòa, Đà Nẵng mở thưởng.

- Thứ Năm: XSMT do Công ty Xổ số kiến thiết Bình Định, Quảng Bình và Quảng Trị mở thưởng.

- Thứ Sáu: XSMT do Công ty Xổ số kiến thiết Gia Lai và Ninh Thuận mở thưởng.

- Thứ Bảy: XSMT do Công ty Xổ số kiến thiết Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Đắk Nông mở thưởng.

- Chủ nhật: XSMT do Công ty Xổ số kiến thiết Kon Tum, Khánh Hòa, Huế mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Quảng Ngãi hôm nay 13/12/2025 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.