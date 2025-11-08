Trực tiếp kết quả xổ số Quảng Ngãi hôm nay 8/11/2025 - XSQNG 8/11

XSQNG 8/11. Kết quả xổ số Quảng Ngãi hôm nay 8/11/2025 quay số mở thưởng vào lúc 17h15, tại trụ sở Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Ngãi. Kết quả XSQNG 8/11/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSQNG 8/11 - Trực tiếp kết quả xổ số Quảng Ngãi 8/11/2025 - XS đài Quảng Ngãi thứ Bảy ngày 8/11/2025

Cơ cấu giải thưởng XSQNG

Cơ cấu giải thưởng xổ số Quảng Ngãi cho loại vé 6 chữ số, mệnh giá 10.000 đồng như sau:

- 01 giải đặc biệt: Trùng 6 số với kết quả quay số mở thưởng, giá trị giải thưởng là 2 tỷ đồng.

- 10 giải nhất: Trùng 5 số với kết quả quay số mở thưởng, mỗi giải trúng 30 triệu đồng.

- 10 giải nhì: Trùng 5 số với kết quả quay số mở thưởng, mỗi giải trúng 15 triệu đồng.

- 20 giải ba: Trùng 5 số với kết quả quay số mở thưởng, mỗi giải trúng 10 triệu đồng.

- 70 giải tư: Trùng 5 số với kết quả quay số mở thưởng, mỗi giải trúng được 3 triệu đồng.

- 100 giải năm: Trùng 4 số với kết quả quay số mở thưởng, mỗi giải trúng được 1 triệu đồng.

- 300 giải sáu: Trùng 4 số với kết quả quay số mở thưởng, mỗi giải trúng được 400 nghìn đồng.

- 1.000 giải bảy: Trùng 3 số với kết quả quay số mở thưởng, mỗi giải 200 nghìn đồng.

- 10.000 giải tám: Trùng 2 số với kết quả quay số mở thưởng, mỗi giải 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 9 giải phụ đặc biệt: Trùng 5 số sau cùng theo đúng thứ tự hàng so với giải đặc biệt, mỗi giải 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: Chỉ sai một số ở bất cứ hàng nào so với giải đặc biệt (ngoại trừ sai hàng trăm nghìn), mỗi giải 6 triệu đồng.

Lịch quay thưởng XSMT

- Xổ số miền Trung thứ Hai có đài Huế và Phú Yên quay số mở thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ Ba có đài Quảng Nam, Đắk Lắk quay số mở thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ Tư có đài Đà Nẵng và Khánh Hòa quay số mở thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ Năm có đài Bình Định, Quảng Trị, Quảng Bình quay số mở thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ Sáu có đài Ninh Thuận, Gia Lai quay số mở thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ Bảy có đài Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Đắk Nông quay số mở thưởng.

- Xổ số miền Trung Chủ nhật có đài Kon Tum, Khánh Hòa, Huế quay số mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Quảng Ngãi hôm nay 8/11/2025 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.