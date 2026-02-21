Xe khách giường nằm chở quá 17 người có thể bị phạt 127,5 triệu đồng

Tối 20/2, Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng dừng kiểm tra xe khách giường nằm tuyến Đắk Lắk – Hà Tĩnh, phát hiện chở 60 người, vượt 17 người so với quy định. Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, tổng mức phạt tài xế và chủ xe có thể lên tới 127,5 triệu đồng; hành khách được bố trí xe khác tiếp tục hành trình an toàn.

Xe khách chở quá số người quy định.

Lực lượng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Đà Nẵng đã xác minh, chốt chặn và dừng phương tiện kiểm tra, phát hiện trên xe chở đến 60 người, vượt 17 người so với quy định. Lực lượng Cảnh sát giao thông đã lập biên bản xử phạt tài xế về hành vi chở quá số người được phép; đồng thời xử phạt chủ phương tiện do giao xe cho người làm công thực hiện hành vi vi phạm.

Theo Nghị định số 168/2024/NĐ-CP, tổng mức phạt đối với các hành vi trên có thể lên đến 127.500.000 đồng. Sau khi xử lý, Cảnh sát giao thông thành phố đã hỗ trợ bố trí phương tiện khác để hành khách tiếp tục hành trình an toàn. Công an thành phố Đà Nẵng khuyến cáo các đơn vị kinh doanh vận tải và người điều khiển phương tiện tuyệt đối không chở quá số người quy định.

Hành vi vì lợi nhuận mà xem nhẹ an toàn tính mạng hành khách là vi phạm pháp luật và sẽ bị xử lý nghiêm, tiềm ẩn nguy cơ cao gây tai nạn giao thông, đặc biệt trong thời điểm nhu cầu đi lại sau Tết tăng cao.