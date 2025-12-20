Trực tiếp kết quả xổ số Quảng Ngãi hôm nay 20/12/2025 - XSQNG 20/12

XSQNG 20/12. Kết quả xổ số Quảng Ngãi hôm nay 20/12/2025 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Ngãi quay số mở thưởng vào lúc 17h15. Kết quả XSQNG 20/12/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSQNG 20/12 - Trực tiếp kết quả xổ số Quảng Ngãi 20/12/2025 - XS đài Quảng Ngãi thứ Bảy ngày 20/12/2025

Cơ cấu giải thưởng XSQNG

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Quảng Ngãi gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải trị giá 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): 10 giải, mỗi giải trúng 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): 10 giải, mỗi giải trúng được 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): 20 giải, mỗi giải trúng được 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): 70 giải, mỗi giải trúng 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): 100 giải, mỗi giải trúng được 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): 300 giải, mỗi giải trúng được 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): 1.000 giải, mỗi giải trúng được 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): 10.000 giải, mỗi giải trúng được 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt: Vé chỉ sai một chữ số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt, mỗi giải trúng được 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: Vé chỉ khác một số ở bất kỳ hàng nào so với số trúng giải đặc biệt (ngoại trừ hàng trăm nghìn), mỗi giải trúng được 6 triệu đồng.

Lịch quay số mở thưởng XSMT

- Thứ Hai: Đài Huế, Phú Yên mở thưởng.

- Thứ Ba: XSMT do đài Đắk Lắk và Quảng Nam sẽ mở thưởng.

- Thứ Tư: Xổ số miền Trung do đài Khánh Hòa và Đà Nẵng sẽ mở thưởng.

- Thứ Năm: Đài Bình Định, Quảng Bình, Quảng Trị mở thưởng.

- Thứ Sáu: Xổ số miền Trung do đài Ninh Thuận, Gia Lai sẽ mở thưởng.

- Thứ Bảy: Đài Đắk Nông, Đà Nẵng và Quảng Ngãi mở thưởng.

- Chủ nhật: Đài Kon Tum, Khánh Hòa, Huế mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Quảng Ngãi hôm nay 20/12/2025 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.