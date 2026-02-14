Chợ quê đông nghịt người sắm Tết, tiểu thương bán không kịp nghỉ tay

"Bánh chưng, bánh tét Tết thì thường người ta đặt trước. Mùa Tết này tôi nhận hơn 500 chiếc đặt trước, còn bán cho khách vãng lai tại chợ khoảng hơn 100 cái/ngày. Giá mỗi 50.000 đồng/cái loại 1,1kg. Đấy là nhà tôi còn nhận ít vì làm không nổi, nhà khác mỗi ngày bán vài trăm cái là bình thường, bán không kịp nghỉ tay", bà Mỹ, tiểu thương tại chợ Anh Sơn nói.