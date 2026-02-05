Từ thấp thỏm ế ẩm, tiểu thương bán đồ trang trí Tết nay làm không kịp nghỉ

Cách đây nửa tháng, khi mới bày hàng Tết, nhiều tiểu thương bán đồ trang trí Tết ở các chợ như Bà Chiểu, Tân Định, Thủ Đức… thừa nhận sức mua rất chậm, khách chủ yếu xem cho “có không khí Tết” hơn là mua thực sự. Vì vậy họ chỉ nhập hàng thăm dò thị trường, giảm lượng hàng nhập so với năm trước nhằm tránh tồn kho sau Tết.
Tuy nhiên, ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News ngày 17 tháng Chạp, thị trường đã có tín hiệu ấm lên rõ rệt. Người dân TP.HCM bắt đầu tranh thủ sắm sửa quà Tết, bánh mứt, đồ khô và các mặt hàng trang trí.
Tại chợ Thủ Đức - điểm chợ chuyên bán đồ trang trí Tết, các sạp hàng đều tấp nập người mua. Nhiều sạp phải gấp rút bổ sung hàng hoá vì bán chạy hơn những ngày trước, một bước chuyển tích cực sau thời gian dài thấp thỏm.
Anh Hưng, chủ quầy hàng Sạp Báo cho biết, lượng khách nay tăng rõ rệt so với hồi đầu tháng chạp. "Hai tuần trước - lúc mới bày bán không có khách, có thì cũng chỉ tới xem rồi đi chứ không mua. Giờ thì may quá thị trường tốt lên, không chỉ sạp của tôi mà các sạp khác đều rất đắt khách", anh Hưng cho hay.
Theo anh Hưng, từ nay đến Tết là thời điểm tiểu thương tại chợ chạy nước rút mùa cao điểm. Thậm chí giữa trưa vẫn đông khách, người bán không kịp nghỉ. Các giờ cơm mùa Tết không còn ăn đúng giờ, mà tranh thủ rảnh tay lúc nào ăn lúc đấy.
Tiểu thương tất bật chuẩn bị hàng cho khách.
Khách hàng mua đèn Led về trang trí Tết.
Theo các tiểu thương, vì không hét giá cao mà bán sát với giá sỉ, khách hàng đến chọn mua đều thoải mái "chốt" ngay, ít ai mặc cả.
Khách mua hàng Tết tấp nập tại chợ Thủ Đức.
Chợ Thủ Đức chủ yếu bán đồ trang trí Tết, một số sạp bán thực phẩm khô.
Mỗi sản phẩm đều được chủ sạp dán sẵn mức giá.
Một số tiểu thương cho biết lượng hàng bán ra trong 3 - 4 ngày gần đây tăng gấp đôi so với đầu tháng Chạp. Có sạp phải gọi điện giục mối giao thêm hàng trong ngày.
Từ tâm thế dè dặt, bày hàng cầm chừng vì sợ ế. Nay điều các tiểu thương lo nhất lại là… không kịp xoay hàng cho những ngày cao điểm sắp tới.