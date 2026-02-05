Từ thấp thỏm ế ẩm, tiểu thương bán đồ trang trí Tết nay làm không kịp nghỉ

Anh Hưng, chủ quầy hàng Sạp Báo cho biết, lượng khách nay tăng rõ rệt so với hồi đầu tháng chạp. "Hai tuần trước - lúc mới bày bán không có khách, có thì cũng chỉ tới xem rồi đi chứ không mua. Giờ thì may quá thị trường tốt lên, không chỉ sạp của tôi mà các sạp khác đều rất đắt khách", anh Hưng cho hay.