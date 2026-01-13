Đào, quất xuống phố, tiểu thương 'hốt bạc' ngay đầu vụ Tết

Nhiều người Hà Nội có thói quen mua cây cảnh để đón Tết từ sớm. "Tết thích nhất là có không khí, hương vị đặc biệt. Đi mua sắm hoa đào là một trong những thú vui, tạo cảm giác Tết đã đến rất gần. Vì thế năm nào tôi cũng đi ngắm và mua cây cảnh từ cuối tháng 11 âm lịch, để chờ đón Tết từ sớm", chị Thanh Lan ở phường Hoàn Kiếm chia sẻ.