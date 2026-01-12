Tiểu thương TP.HCM: 'Bày hàng Tết sớm tạo không khí, bán chưa được bao nhiêu'

(VTC News) -

Chưa đến tháng Chạp, nhiều chợ truyền thống ở TP.HCM đã bắt đầu bày bán hàng Tết. Bánh mứt được treo cao hơn thường ngày, những giỏ quà bọc nylon đỏ rực xếp ngay ngắn trước sạp, vài chậu mai nhỏ được đưa ra sát lối đi. Không khí Tết, nếu nhìn bằng mắt, rõ ràng đã đến sớm hơn mọi năm.

Thế nhưng, phía sau những gian hàng đã kịp “mặc áo Tết” ấy các tiểu thương cũng không khỏi lo lắng khi lượng hàng bán ra chẳng bao nhiêu.

Bày hàng thăm dò thị trường

Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News ngày 11/1 tại các chợ truyền thống ở TP.HCM như: Bà Chiểu, Tân Định, Thủ Đức... hàng hóa Tết đã được trưng bày đỏ rực các sạp.

Hàng Tết đỏ rực tại chợ truyền thống ở TP.HCM.

Tại chợ Thủ Đức (phường Thủ Đức, TP.HCM), hàng Tết nhuộm đỏ cả khu. Bánh mứt, khô, hạt dưa, mứt gừng, mứt dừa… được tiểu thương đưa ra sớm hơn khoảng nửa tháng so với mọi năm. Nhiều sạp thậm chí đã chuẩn bị sẵn các combo quà Tết với mức giá từ vài trăm nghìn đến hơn một triệu đồng.

Đặc biệt, chợ Thủ Đức nổi tiếng với các vật dụng trang trí Tết giá rẻ, được người dân tin chọn nhiều năm qua.

Tuy nhiên, theo quan sát, lượng khách mua hiện thực sự chưa nhiều. Dù vậy, phần lớn tiểu thương vẫn chọn cách bày hàng Tết từ sớm. Không ít người thừa nhận, việc “lên hàng Tết” thời điểm này mang tính giữ không khí nhiều hơn là kỳ vọng doanh thu.

“Nếu mình không bày, sạp kế bên bày thì nhìn chợ sẽ mất không khí Tết. Mà Tết thì chợ phải có Tết”, tiểu thương Nguyễn Tiền ở chợ Thủ Đức nói.

Chợ Thủ Đức rực rỡ các loại hàng trang trí Tết.

Theo các tiểu thương, việc bày hàng sớm còn nhằm “thăm dò” thị trường. Qua phản ứng của khách, họ điều chỉnh số lượng nhập hàng cho phù hợp, tránh rơi vào cảnh tồn kho sau Tết - nỗi ám ảnh lớn nhất của người buôn bán nhỏ lẻ.

“Năm nay tôi nhập hàng ít hơn năm ngoái khoảng 30%. Bán được bao nhiêu hay bấy nhiêu, chứ giờ ôm hàng nhiều lỡ ế thì mệt lắm”, chị H., chủ sạp bánh mứt tại chợ cho biết.

Sự dè dặt này không phải ngẫu nhiên. Sau nhiều mùa Tết chứng kiến sức mua không bùng nổ như kỳ vọng, tiểu thương TP.HCM đã hình thành một tâm lý chung. Bán chậm nhưng chắc, tránh “đánh cược” vào cao điểm.

Một điểm dễ nhận thấy của thị trường Tết năm nay là giá nhiều mặt hàng khá ổn định so với cùng kỳ năm trước. Các mặt hàng bánh mứt, khô, hạt dưa… không có biến động lớn, thậm chí một số mặt hàng còn được bán với mức giá thấp hơn nhờ nguồn cung dồi dào.

Tại các hệ thống siêu thị, chương trình khuyến mãi Tết cũng được triển khai sớm. Giỏ quà Tết có mức giá đa dạng, tập trung nhiều ở phân khúc từ 300.000 - 700.000 đồng, thay vì các combo tiền triệu như trước.

Tiểu thương chợ Thủ Đức nhiệt tình tư vấn khách.

Theo một quản lý siêu thị tại TP.HCM, việc đẩy khuyến mãi sớm nhằm kích cầu trong bối cảnh người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu. “Khách hàng bây giờ mua rất cân nhắc. Nếu không có ưu đãi, họ sẵn sàng chờ đến sát Tết hoặc không mua”, người này nói.

Trong khi đó, tại chợ truyền thống, tiểu thương cũng chủ động giữ giá để “níu khách”. “Lãi ít chút còn hơn bán không ai mua”, bà Báo - tiểu thương tại chợ Thủ Đức nói.

Với tiểu thương, bày hàng sớm lúc này vừa để giữ không khí Tết cho chợ, vừa là phép thử cho một mùa buôn bán nhiều thách thức.

Khách đông nhưng... đi dạo là chính

Nếu nhìn qua, lượng khách ghé các sạp khá đông. Tuy nhiên, người thực sự mua hàng chỉ đếm trên đầu ngón tay mỗi ngay. Theo các tiểu thương, phần đông người đi chợ chủ yếu dừng lại hỏi giá, xem mẫu, so sánh giữa các sạp rồi… đi tiếp.

Giá hàng Tết năm nay không thay đổi nhiều so với năm ngoái, được tiểu thương dán giá cụ thể từng món.

Chị Vũ Trâm, tiểu thương tại chợ Thủ Đức thẳng thắn nói “Bày sớm cho có không khí Tết thôi chứ bán thì chưa được mấy. Khách chủ yếu đi dạo là chính" khi được hỏi về sức mua những ngày qua.

Theo chị Trâm, ngày thường, chị bán được vài ba đơn hàng tranh treo tường, giờ bày thêm hàng Tết nhưng doanh thu cũng không nhúc nhích bao nhiêu. Khách chủ yếu coi cho biết, hỏi giá rồi nói để đó gần Tết quay lại.

Những năm trước, thời điểm này đã bắt đầu có khách mua lác đác để biếu tặng hoặc trang trí nhà cửa. Năm nay, không khí mua sắm chậm hơn rõ rệt.

Chủ sạp Hiền Hậu tại chợ Thủ Đức cũng thừa nhận tình trạng trên tại gian hàng của mình.

"Có khách vô xem cho có không khí còn hơn bày ra không ai ngó. Mong rằng những ngày tới thị trường tốt hơn", chị Hiền, chủ sạp Hiền Hậu cho hay.

Hàng Tết nhiều mẫu mã.

Ở chiều ngược lại, người tiêu dùng TP.HCM đang thể hiện rõ tâm lý chờ đợi. Không ít người cho biết họ chưa vội mua sắm Tết từ sớm, bởi muốn theo dõi giá cả và cân đối chi tiêu.

“Tết còn hơn một tháng nữa, giờ mua sớm sợ mua xong lại thấy chỗ khác rẻ hơn”, chị Thanh Thảo (ngụ phường Bình Hoà) chia sẻ khi đi chợ cuối tuần.

Một số người khác cho rằng, thói quen mua sắm Tết đã thay đổi. Thay vì tích trữ nhiều, họ chọn mua vừa đủ, thậm chí mua sát Tết để đảm bảo hàng tươi mới và tránh lãng phí.

“Giờ cái gì cũng tiện, thiếu thì ra mua thêm, đâu cần mua dồn từ sớm như hồi trước”, anh Hoàn Hữu (phường Thạnh Mỹ Tây) nói.

Dù vậy, lượng khách mua thực hiện chưa đông.

Theo nhận định của nhiều tiểu thương, sức mua Tết thường chỉ thực sự tăng mạnh trong khoảng 10 ngày cuối năm. Tuy nhiên, ngay cả giai đoạn cao điểm này, mức tăng cũng khó đạt như những năm trước.

Sự thay đổi trong hành vi tiêu dùng, cùng với áp lực chi phí sinh hoạt khiến nhiều gia đình phải tính toán kỹ hơn cho mỗi khoản chi Tết. Điều này buộc người bán phải thích nghi, thay vì kỳ vọng vào một mùa Tết “được ăn cả”.

Dù vậy, không ít tiểu thương vẫn giữ niềm tin rằng thị trường sẽ ấm dần khi Tết đến gần. “Có thể giờ bán chưa được bao nhiêu, nhưng cận Tết chắc chắn vẫn có khách. Tết mà, không mua cái này thì cũng mua cái khác”, chị Vũ Trâm lạc quan nói.