Khách chịu chi hàng chục triệu mua tượng ngựa mạ vàng ánh kim đón Tết Bính Ngọ

(VTC News) -

Còn hơn một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, thị trường quà tặng Tết đang khá nhộn nhịp. Rất nhiều mẫu tượng ngựa - hình ảnh linh vật của năm - được chào bán như: ngựa tài lộc, ngựa an nhiên, ngựa vờn mây hay các loại tranh phong thủy về ngựa...với nhiều chất liệu, mẫu mã khác nhau. Mới đây, tượng ngựa mạ vàng ánh kim mới lạ cũng đã được ra mắt, thu hút sự chú ý của người mua.

Tượng ngựa mạ vàng ánh kim được nhiều khách chọn mua.

Theo lời giới thiệu của chủ một cửa hàng chuyên chế tác quà tặng mạ vàng trên phố Xã Đàn (Hà Nội), điểm nhấn của bộ ngựa mạ vàng năm nay là bề mặt tượng ngựa sẽ lấp lánh ánh vàng. Những năm trước, bề mặt tượng được áp dụng phương pháp mạ vàng bóng. Tuy nhiên, xu hướng tiêu dùng đã thay đổi nên các kỹ sư của Golden Gift Việt Nam đã ứng dụng phương pháp mạ vàng ánh kim, giúp bề mặt tượng có hàng ngàn hạt lấp lánh ánh kim, nhìn sang trọng và đẳng cấp hơn.

Đầu tiên, tượng ngựa được làm từ sáp nến, để dễ dàng chỉnh sửa dáng, thế và các khối cơ bắp.

Khi chế tác mẫu ngựa đặc biệt này các nghệ nhân cần lên ý tưởng dáng, thế của ngựa, rồi đến công đoạn tạo hình mẫu bằng sáp, sau đó là đúc tượng. Tuy nhiên, để có các lớp ánh kim lấp lánh như thế này tác sẽ ngốn nhiều thời gian hơn so với các phương pháp cũ, đặc biệt là việc xử lý bề mặt.

Tượng ngựa được xử lý cầu kỳ để có lớp mạ vàng lấp lánh.

Các nghệ nhân phải mài, dũa tỉ mỉ từng chi tiết, để tạo nền cho bề mặt của tượng, giống như hàng ngàn hạt “ánh kim”. Sau khi kết hợp với công nghệ mạ vàng điện phân, bề mặt tượng càng lấp lánh hơn mà không chói loá.

Tượng ngựa vàng an nhiên có giá từ 8 triệu đến 18,5 triệu đồng.

Khi tiếp xúc với ánh sáng tự nhiên, ánh kim của lớp vàng càng lấp lánh hơn

Nổi bật và được nhiều khách hàng lựa chọn là tượng ngựa vàng chiến thắng. Phiên bản này có giá bán từ 8,5 triệu đến 50 triệu đồng. Mẫu thiết kế có tỷ lệ bố cục cân đối, cơ bắp cuồn cuộn và dáng đứng hiên ngang, thể hiện tinh thần mạnh mẽ, khẳng định vị thế của người sở hữu.

Phiên bản ngựa vàng chiến thắng có giá từ 8,5 triệu đến 50 triệu đồng.

“Để kịp thời phục vụ thị trường quà tặng Tết cuối năm, đội ngũ chế tác đã phải chuẩn bị hơn 6 tháng qua. Đối với các đơn hàng doanh nghiệp, khách hàng chủ yếu là một số ngân hàng, tập đoàn lớn.

Đối với thị trường bán lẻ, hiện tại trung bình mỗi ngày các showroom bán ra từ 2 - 4 tượng ngựa, nhưng càng gần đến Tết, số lượng bán lẻ hàng ngày sẽ cao hơn”, đại diện cửa hàng nói thêm.