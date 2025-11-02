Tượng 'Phúc Long Tụ Bảo' mạ vàng giá hơn nửa tỷ đồng tại Hội chợ Mùa Thu 2025

Theo ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, ngày 2/11, thời tiết Hà Nội mưa rét song các gian hàng tại Hội chợ Mùa Thu lần thứ Nhất - năm 2025 vẫn đông kín người.
Không gian Hội chợ Mùa Thu năm 2025 đông đúc, nhộn nhịp thu hút hàng nghìn du khách tham quan.
Nhiều gian hàng đang trưng bày các sản phẩm độc, lạ, thu hút người xem. Bức tượng ''Phúc Long Tụ Bảo" do một doanh nghiệp kinh doanh vàng chế tác được bày bán với mức giá 558 triệu đồng.
Tượng được làm bằng đồng, kết hợp phủ vàng 24k bằng công nghệ nano, mang tới giá trị thẩm mỹ tinh xảo.
Theo lý giải, hình tượng Rồng vàng uy nghi, dũng mạnh, đại diện cho quyền lực được đặt trên Hồ lô Tài lộc, là biểu tượng của sự tích lũy của cải, bảo hộ sức khỏe và giải phóng tai ương.
Tác phẩm này tượng trưng cho sự nghiệp thăng tiến đỉnh cao, tài chính sung túc và mọi sự bình an may mắn trong cuộc sống.
Một số tác phẩm được mạ vàng 24K tinh xảo cũng được doanh nghiệp rao bán với mức giá lên tới hàng trăm triệu đồng.
Các tác phẩm mạ vàng nổi bật, khiến nhiều người phải dừng lại để ngắm nhìn.
Tranh "Mã Đáo Thành Công" với phần họa tiết ngựa nổi được mạ vàng 24K, bán với mức giá 89 triệu đồng
Chiếc vòng bằng kim cương và đá sapphire đang được bán với giá 2,5 tỷ đồng.
Một chiếc nhẫn kim cương có mức giá 500 triệu đồng.