Hà Nội đề nghị dừng bắn pháo hoa tại lễ bế mạc Hội chợ Mùa Thu 2025

(VTC News) -

Ngày 31/10, UBND TP Hà Nội gửi văn bản tới Ban Chỉ đạo Hội chợ Mùa Thu lần thứ I - năm 2025 về việc dừng thực hiện việc tổ chức bắn pháo hoa tại lễ bế mạc.

Theo đó, ngày 29/10, UBND thành phố ban hành văn bản về việc tổ chức bắn pháo hoa nổ tại lễ bế mạc Hội chợ Mùa Thu năm 2025 theo đề xuất của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và phương án của Tập đoàn Vingroup.

Không gian Hội chợ Mùa Thu lần thứ I - năm 2025.

Tuy nhiên, thời điểm hiện tại, các tỉnh miền Trung đang chịu ảnh hưởng nặng nề của đợt mưa lũ kéo dài, gây thiệt hại nghiêm trọng về người, tài sản và cơ sở hạ tầng.

Với tinh thần chia sẻ, đồng hành với đồng bào vùng thiên tai, UBND thành phố đề nghị dừng thực hiện việc tổ chức bắn pháo hoa nổ tại lễ bế mạc Hội chợ Mùa Thu lần thứ I năm 2025.

Trước đó, Bộ Công Thương có báo cáo hỏa tốc gửi Thủ tướng về việc rút gọn quy mô Lễ Bế mạc Hội chợ Mùa Thu lần thứ Nhất - năm 2025.

Theo đó, Bộ đề xuất không bắn pháo hoa, không truyền hình, phát thanh trực tiếp Lễ Bế mạc. Việc điều chỉnh quy mô tổ chức Lễ Bế mạc nhằm thể hiện tinh thần chia sẻ, đồng hành với đồng bào vùng thiên tai trước tình trạng thiên tai diễn biến phức tạp, các tỉnh miền Trung đang chịu ảnh hưởng nặng nề của đợt mưa lũ kéo dài, đồng thời hướng tới việc sử dụng nguồn lực tiết kiệm, hiệu quả.