Vì sao Zalo bị người dùng phản ứng, còn mạng xã hội khác thì không?
(VTC News) -
Zalo yêu cầu người dùng "đồng ý" với Điều khoản Dịch vụ mới, dấy lên làn sóng phản ứng dữ dội, do xuất hiện nhiều nội dung bất lợi về quyền riêng tư.
THÙY DƯƠNG
TP.HCM công khai quy trình, hồ sơ, mức thu nhập được mua nhà ở xã hội
23:05 30/12/2025
Bất động sản
Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Phát triển doanh nghiệp có năng lực làm chủ công nghệ lõi
23:00 30/12/2025
Sản phẩm
Giám đốc công ty tổ chức 'Về đây bốn cánh chim trời' bị khởi tố tội danh gì?
22:56 30/12/2025
Bản tin 113
Thủ tướng: Báo cáo gửi EC phải trung thực, không chạy theo thành tích
22:01 30/12/2025
Tin nhanh 24h
Vụ đêm nhạc 'Về đây bốn cánh chim trời' bị hủy, khán giả lấy lại tiền thế nào?
22:00 30/12/2025
Ca Nhạc
Bắt giám đốc công ty tổ chức chương trình 'Về đây bốn cánh chim trời'
21:48 30/12/2025
Bản tin 113
Chủ tịch VNPT: Hạ tầng số cần được coi là sản phẩm công nghệ cốt lõi
21:38 30/12/2025
Khoa học - Công nghệ
FPT đặt mục tiêu triển khai trợ lý ảo, nền tảng AI tiếng Việt quy mô lớn từ 2026
21:36 30/12/2025
Khoa học - Công nghệ
Hơn 500 xe buýt ở TP.HCM có nguy cơ ngừng chạy do thiếu khí: Thông tin mới nhất
21:30 30/12/2025
Tin tức 24h qua
Tổng Giám đốc VTV: Không để ‘Make in Vietnam’ trở thành khẩu hiệu rỗng
21:29 30/12/2025
Khoa học - Công nghệ
Chia sẻ bài viết của Lê Trung Khoa, hai người ở Hải Phòng bị phạt 15 triệu đồng
21:26 30/12/2025
Bản tin 113
Khởi tố tài xế xe tải khai thác cát trái phép trên sông Cu Đê ở Đà Nẵng
21:20 30/12/2025
Bản tin 113
Cầu thủ trẻ nhất ghi bàn, U23 Việt Nam vẫn thua đội Tây Á
21:16 30/12/2025
Bóng đá Việt Nam
Thủ tướng: 'Thừa thắng xông lên', rút ngắn tiến độ xây nhà cho người dân vùng lũ
21:10 30/12/2025
Tin nóng
Vì sao Zalo bị người dùng phản ứng, còn mạng xã hội khác thì không?
21:08 30/12/2025
VTC NEWS TV
Podcast: Bạn đã đi qua năm 2025 như thế nào?
21:01 30/12/2025
Podcast VTC News
Hải Phòng có tân Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy
20:55 30/12/2025
Tin nóng
Xử lý 5 trường hợp chia sẻ bài viết từ các trang, kênh của Lê Trung Khoa
20:33 30/12/2025
Bản tin 113
Xã ở Hưng Yên ứng dụng AI hỗ trợ người dân làm thủ tục hành chính
20:28 30/12/2025
Tin nhanh 24h
Nhiều tài xế công nghệ chọn BYD M6 với ưu đãi bảo hành pin tăng 3 lần
20:00 30/12/2025
Lăn bánh 247
Tasco công bố kết quả 'Hành trình An tâm': Xe chạy hơn 100.000 km vẫn ổn định
19:04 30/12/2025
Tin xe 247
Cháy lớn tại kho phế liệu ở TP.HCM
19:03 30/12/2025
Phòng chống cháy nổ
Bộ trưởng KH&CN: Công nghệ 'Make in Vietnam' phải dẫn dắt được thị trường
19:02 30/12/2025
Khoa học - Công nghệ
Tạm giữ hình sự 3 kẻ đánh hội đồng nam thanh niên do mâu thuẫn sạc xe điện
18:56 30/12/2025
Bản tin 113
Khai trương Báo Nhân Dân điện tử tiếng Hàn Quốc
18:46 30/12/2025
Tin nhanh 24h
Chủ tịch Tập đoàn Viettel: Tự chủ công nghệ để vươn lên dẫn dắt
18:44 30/12/2025
Chuyển đổi số
Hà Nội sẽ xây dựng tuyến đường sắt trên cao dọc phía Đông sông Tô Lịch
18:41 30/12/2025
Tin nóng
Cập nhật kết quả U23 Việt Nam 1-2 U23 Syria mới nhất
18:37 30/12/2025
Bóng đá Việt Nam
Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn sáp nhập vào Bệnh viện Nhân dân Gia Định
18:23 30/12/2025
Tin tức
TP.HCM cấm xe nhiều tuyến đường phục vụ bắn pháo hoa chào năm mới 2026
17:56 30/12/2025
Tin nhanh 24h