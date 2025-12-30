Cập nhật kết quả U23 Việt Nam 1-2 U23 Syria mới nhất

(VTC News) -

U23 Việt Nam 1-2 U23 Syria Lê Phát Kết thúc

Trận đấu giao hữu giữa U23 Việt Nam và U23 Syria diễn ra lúc 19h hôm nay 30/12 tại Qatar. Theo yêu cầu về chuyên môn của huấn luyện viên Kim Sang-sik, đây là trận đấu tập kín. Báo Điện tử VTC News cập nhật sớm nhất đội hình, tỷ số trận đấu U23 Việt Nam gặp U23 Syria.

Kết thúc hiệp 1, U23 Việt Nam bị dẫn trước 0-1. Sau đó, huấn luyện viên Kim Sang-sik thay toàn bộ đội hình.

U23 Syria ghi thêm một bàn ở đầu hiệp 2. Nguyễn Lê Phát - cầu thủ trẻ nhất của U23 Việt Nam - ghi bàn rút ngắn tỷ số. Trong thời gian còn lại, các học trò của huấn luyện viên Kim Sang-sik cố gắng tìm bàn gỡ hoà nhưng không thành công.

Chi tiết diễn biến trận đấu U23 Việt Nam 1-2 U23 Syria

Ở trận đấu này, nhà cầm quân người Hàn Quốc tung vào sân đội hình mạnh nhất khi Trung Kiên được bắt chính. Ba trung vệ gồm Nguyễn Nhật Minh, Nguyễn Hiểu Minh và Phạm Lý Đức. Trong khi đó, Phi Hoàng đá hậu vệ trái và ở cánh đối diện là Phạm Minh Phúc. Thái Sơn và Xuân Bắc sắm vai trò tiền vệ trung tâm.

Trên hàng công, Nguyễn Đình Bắc đá tiền đạo lệch trái, Văn Khang đá tiền đạo lệch phải còn Nguyễn Đình Bắc là chủ công.

U23 Việt Nam kiên định với lối chơi phòng ngự chặt phản công nhanh. Xuân Bắc và Thái Sơn vẫn cho thấy rằng họ là những lựa chọn tốt nhất mà ông Kim có trong tay. Nhưng rồi, khi những cơ hội nguy hiểm không đến thường xuyên và các tiền đạo thiếu sắc sảo, U23 Việt Nam phải trả giá đắt. Phút 41, U23 Syria có bàn thắng mở tỉ số trận đấu.

Quãng thời gian ngắn còn lại của hiệp 1 không đủ để U23 Việt Nam tìm kiếm bàn gỡ. Thầy trò ông Kim Sang-sik kết thúc 45 phút đầu tiên với bất lợi về mặt tỉ số. Bước sang hiệp 2, điều chỉnh nhân sự xuất hiện khi một loạt cầu thủ được tung vào sân. Huấn luyện viên Kim Sang-sik thay đủ 11 người nhưng bàn thua vẫn đến.

Cầu thủ U23 Syria dứt điểm chuẩn xác và giúp đội bóng vùng Tây Á dẫn trước 2-0. Trận này, Lê Văn Thuận có cơ hội từ khoảng cách rất gần khung thành đối phương nhưng anh lại bỏ lỡ. Mãi đến cuối trận đấu, Nguyễn Lê Phát mới ghi bàn thắng rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2 cho U23 Việt Nam và đây là kết quả cuối cùng của trận đấu.

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Syria

Chuyến tập huấn tại Qatar có ý nghĩa quan trọng về mặt chuyên môn đối với U23 Việt Nam. U23 Việt Nam chơi bóng chủ động và kiểm soát tốt trước các đối thủ ở Đông Nam Á. Huấn luyện viên Kim Sang-sik có nhiều phương án chiến thuật đa dạng trong tấn công để ứng phó linh hoạt với các hàng thủ khác nhau. Tuy nhiên, sân chơi châu lục với những đối thủ mạnh của khu vực Tây Á là thử thách có độ khó cao hơn.

U23 Việt Nam giữ nguyên lực lượng vừa giành huy chương vàng SEA Games 33.

Trong bối cảnh như vậy, U23 Syria là "quân xanh" phù hợp. Đội bóng này luôn là đối thủ ngang tầm với U23 Việt Nam trong mọi giải đấu. U23 Syria cũng tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2026, cho thấy lứa cầu thủ hiện tại của họ vẫn duy trì khả năng cạnh tranh ở nhóm hàng đầu châu lục.

Bên cạnh đó, huấn luyện viên Kim Sang-sik và các trợ lý cũng cần tính toán hợp lý về thể lực cho các cầu thủ để có điểm rơi tốt nhất ở vòng chung kết U23 châu Á 2025. U23 Việt Nam cần tránh trạng thái bị "hẫng" sau khi kết thúc một giải đấu, đồng thời cũng phải hồi phục về mặt thể chất và tinh thần.

Vòng chung kết U23 châu Á 2026 có thể thức thi đấu khắt khe, ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng đi tiếp của các đội bóng.

Lực lượng của U23 Việt Nam chính là đội hình U22 Việt Nam tại SEA Games. Huấn luyện viên Kim Sang-sik chỉ gọi bổ sung 2 nhân tố là Bùi Vĩ Hào và Lê Văn Hà. U23 Việt Nam cũng chia tay hậu vệ Đặng Tuấn Phong do chấn thương. Dù vậy, những biến động này không tạo ra xáo trộn đáng kể trong kế hoạch nhân sự của nhà cầm quân người Hàn Quốc.

Danh sách cầu thủ U23 Việt Nam

Thủ môn: Trần Trung Kiên (HAGL), Nguyễn Tân (CA TP.HCM), Cao Văn Bình (SLNA);

Hậu vệ: Võ Anh Quân, Nguyễn Hiểu Minh (PVF CAND), Lê Văn Hà (Hà Nội), Phạm Lý Đức (CAHN), Nguyễn Đức Anh (Đà Nẵng), Nguyễn Nhật Minh (Hải Phòng);

Tiền vệ: Lê Văn Thuận, Nguyễn Thái Sơn (Thanh Hoá), Nguyễn Xuân Bắc (PVF CAND), Nguyễn Công Phương, Khuất Văn Khang (Thể Công Viettel), Phạm Minh Phúc (CAHN), Lê Viktor (Hà Tĩnh), Nguyễn Phi Hoàng (Đà Nẵng), Nguyễn Thái Quốc Cường (CA TP.HCM);

Tiền đạo: Nguyễn Ngọc Mỹ (Thanh Hoá), Nguyễn Thanh Nhàn (PVF CAND), Nguyễn Quốc Việt, Nguyễn Lê Phát (Ninh Bình), Nguyễn Đình Bắc (CAHN), Bùi Vĩ Hào (Becamex TP.HCM).

Sau trận giao hữu với U23 Syria, U23 Việt Nam sẽ bước vào hành trình tại vòng chung kết U23 châu Á 2026 với lịch thi đấu dày và nhiều thử thách. Lịch thi đấu U23 châu Á 2026: Cập nhật mới nhất hôm nay