Tổng Bí thư thăm Hoa Kỳ: Mở rộng không gian phát triển, nâng tầm vị thế đất nước

Tổng Bí thư Tô Lâm vừa kết thúc rất tốt đẹp chuyến công tác tham dự cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza tại Washington D.C (Hoa Kỳ) theo lời mời của Tổng thống Donald Trump - Chủ tịch Hội đồng Hòa bình về Gaza.

Với nhiều hoạt động phong phú như tiếp đón, gặp gỡ song phương, đa phương, chuyến tham dự cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza của Tổng Bí thư Tô Lâm trong những ngày đầu Xuân năm mới ngay sau thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, tiếp tục khẳng định sự tham gia tích cực có trách nhiệm của Việt Nam vào các nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế, góp phần nâng tầm đối ngoại với tinh thần tự tin, tự chủ, tự lực, tự cường, đóng góp hiệu quả vào các mục tiêu chiến lược của đất nước và trách nhiệm lớn hơn đối với hòa bình, phát triển của thế giới.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu dự phiên khai mạc Hội đồng Hòa bình về Dải Gaza. Ảnh: TTXVN

Hội đồng Hòa bình về Gaza là cơ chế phối hợp với Liên Hợp Quốc nhằm điều phối viện trợ nhân đạo, tái thiết và ổn định khu vực. Tham gia Hội đồng, các thành viên đóng góp giải pháp cụ thể nhằm chấm dứt xung đột, tái lập hòa bình, an ninh, tái thiết, bảo đảm cuộc sống cho người dân ở Dải Gaza và thực thi tiến trình chính trị toàn diện, phù hợp luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên Hợp Quốc.

Với lập trường nhất quán là mọi tranh chấp và xung đột phải được giải quyết bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên Hợp Quốc, tôn trọng các quyền cơ bản và lợi ích chính đáng của các bên liên quan với tinh thần trách nhiệm và thiện chí, sự tham dự hội nghị của người đứng đầu Đảng ta tiếp tục tái khẳng định quan điểm Việt Nam sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với các thành viên Hội đồng, tham gia trong khả năng của mình vào các nỗ lực chung nhằm hỗ trợ nhân đạo khẩn cấp, tái thiết cơ sở hạ tầng thiết yếu và xây dựng lòng tin giữa các bên.

Phiên khai mạc Hội đồng Hòa bình về Dải Gaza tại Washington D.C., Mỹ. Ảnh: TTXVN

Phát biểu tại phiên khai mạc cuộc họp Hội đồng Hòa bình về Gaza với sự góp mặt của nguyên thủ và lãnh đạo từ hơn 50 quốc gia, bao gồm các thành viên sáng lập và quan sát viên, Tổng thống Mỹ Donald Trump đánh giá cao việc Tổng Bí thư Tô Lâm tham dự Hội nghị và khẳng định sự tôn trọng sâu sắc đối với Việt Nam, một đất nước đáng ngưỡng mộ với vai trò và ảnh hưởng ngày càng lớn trong khu vực cũng như trên trường quốc tế.

"Việt Nam là một đất nước tuyệt vời và là một lực lượng quan trọng trên trường quốc tế. Chúng tôi rất vinh dự được đón tiếp ngài Tổng bí thư Tô Lâm của Việt Nan. Thực sự là một vinh dự lớn khi được chào đón ngài. Chúng tôi dành sự tôn trọng rất lớn, sự tôn trọng sâu sắc đối với đất nước của ngài", Tổng thống Mỹ Donald Trump nhấn mạnh.

Về phần mình, Tổng Bí thư Tô Lâm cũng khẳng định, Việt Nam nhận lời tham gia Hội đồng với tư cách là thành viên sáng lập, là quốc gia châu Á đầu tiên phản hồi Chính phủ Hoa Kỳ của Tổng thống Trump.

"Chúng tôi cũng nhận thức đây là nghĩa vụ, trách nhiệm của Việt Nam trong việc tham gia vào những vấn đề quốc tế, những vấn đề toàn cầu. Điều này chứng minh vị thế của Việt Nam, tại sao Tổng thống Donald Trump mời bởi chúng ta đã khẳng định được việc tích cực chủ động tham gia với tư cách là thành viên sáng lập, thể hiện trách nhiệm của Việt Nam trước những vấn đề của toàn cầu, những vấn đề của nền chính trị thế giới. Điều này cũng thể hiện rất rõ là Việt Nam đã vững vàng, hoàn toàn đủ điều kiện tự tin đóng góp tích cực vào những vấn đề chính trị của thế giới", Tổng Bí thư Tô Lâm nói.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Trong khuôn khổ cuộc họp, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có các cuộc trao đổi về quan điểm của Việt Nam đối với tiến trình hòa bình ở Trung Đông và vấn đề Palestine; khẳng định quan điểm và tư tưởng của dân tộc Việt Nam, một dân tộc đã trải qua nhiều hy sinh, mất mát của chiến tranh, một dân tộc luôn phấn đấu cho hòa bình.

Điều này, được báo chí quốc tế và báo chí nước sở tại đánh giá cao việc Việt Nam và Tổng Bí thư Tô Lâm là thành viên sáng lập của Hội đồng Hòa bình về Gaza và việc Tổng Bí thư Tô Lâm dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao tham dự cuộc họp lần này, nhận định sự tham gia của Việt Nam thể hiện mong muốn đóng góp cho hòa bình và phát triển của thế giới.

Tháp tùng Tổng Bí thư trong chuyến công tác, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung cho biết, thông qua hoạt động đối ngoại đa phương quan trọng này, chúng ta đã thể hiện thiện chí và nỗ lực đóng góp vào việc thúc đẩy hòa bình ở khu vực Trung Đông và đảm bảo các quyền dân tộc cơ bản của nhân dân Palestine, trong đó có quyền thành lập một Nhà nước Palestine ở Trung Đông.

Chuyến công tác này của Tổng Bí thư cũng đã góp phần thúc đẩy quan hệ của Việt Nam với nước chủ nhà và các đối tác quốc tế, trong đó có các nước Trung Đông.

Tại Thủ đô Washington.D.C, Tổng Bí thư Tô Lâm cũng đã có các cuộc gặp lãnh đạo các nước như Tổng thống Indonesia, Tổng thống Uzbekistan, Tổng thống Azerbaijan, Tổng thống Kazakhstan, Thủ tướng Campuchia, Thủ tướng Armenia, Thủ tướng Hungary, Thủ tướng Pakistan, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Cộng hòa Séc.

Các nhà lãnh đạo bày tỏ ấn tượng với tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong thời gian qua và mong muốn tăng cường hợp tác, đưa quan hệ song phương với Việt Nam đi vào chiều sâu, hiệu quả, thực chất, nhất là hợp tác trong lĩnh vực mà mỗi bên đều có thế mạnh.

Riêng với nước chủ nhà, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, tiếp Trưởng đại diện Thương mại Hoa Kỳ - Đại sứ Jamieson Greer, điện đàm với các nghị sĩ Hoa Kỳ. Tại các cuộc gặp, Tổng Bí thư và các đồng chí thành viên trong đoàn đã thông tin về tình hình Việt Nam, kết quả của quá trình đổi mới trong 40 năm qua, trong đó có 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII với các mục tiêu phát triển đến năm 2030 và 2045.

Tổng Bí thư cũng chia sẻ các phương hướng phát triển của Việt Nam và đường lối đối ngoại của Việt Nam, tiếp tục thúc đẩy quan hệ với các đối tác, trong đó có quan hệ với nước chủ nhà Hoa Kỳ, phù hợp với khuôn khổ quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện giữa 2 nước. Điều này được thể hiện rõ nét thông qua việc dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư Tô Lâm lãnh đạo các Bộ, ngành và cộng đồng doanh nghiệp 2 nước đã ký kết, trao hợp đồng, thỏa thuận hợp tác trong các lĩnh vực trọng điểm như khoa học-công nghệ, chuyển đổi số, hàng không, y tế với tổng giá trị của các văn kiện được trao là 37,2 tỷ USD.

Chiều tối 18/2, tại Washington D.C., Tổng Bí thư Tô Lâm đã chứng kiến lễ ký và trao các hợp đồng, thỏa thuận hợp tác trong các lĩnh vực trọng điểm như khoa học công nghệ, chuyển đổi số, hàng không và y tế. Tổng giá trị của các văn kiện được trao lên tới 37,2 tỷ USD.

Nhân dịp tết Nguyên đán cổ truyền của dân tộc, trong khuôn khổ chuyến công tác, Tổng Bí thư Tô Lâm cũng dành thời gian tới thăm chủ trì buổi gặp mặt, chúc tết động viên bà con cộng đồng và các cơ quan đại diện Việt Nam tại Hoa Kỳ.

Bày tỏ vui mừng trước sự hiện diện của Tổng Bí thư trong những ngày đầu xuân năm mới, nhiều ý kiến đã chia sẻ những suy nghĩ chân thành, những câu chuyện về công việc, cuộc sống và kiến nghị những giải pháp để tiếp tục đồng hành đóng góp nhiều hơn nữa vào sự phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Ông Nguyễn Văn Thanh, Chủ nhiệm Câu lạc bộ doanh nhân vùng DMV bày tỏ trân trọng những thành tựu phát triển của đất nước trong thời gian qua, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế đối ngoại và nâng cao hình ảnh của Việt Nam trong cộng đồng quốc tế. Với tinh thần trách nhiệm và khát vọng đóng góp chúng tôi mong muốn Đảng và Nhà nước tiếp tục hoàn thiện các cơ chế, chính sách minh bạch, ổn định và dài hạn để kiều bào có thể yên tâm đầu tư, chuyển giao tri thức, công nghệ và kinh nghiệm quản trị quốc tế về phục vụ quê hương đất nước.

Tiến sỹ Lê Trường Sơn, chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ bán dẫn chia sẻ, ông rất mừng khi nhìn thấy các chính sách đúng đắn của Đảng và Chính phủ đã tạo ra những thay đổi cơ bản trong nền khoa học công nghệ đất nước. Các quốc sách đúng đắn này đã là động lực chính để tăng cường tốc độ phát triển khoa học Việt Nam, thu hút nhân tài trong và ngoài nước cùng tham gia phát triển các sản phẩm khoa học công nghệ hữu ích cho xã hội.

Cũng như nhiều nhà khoa học khác, tuy là làm việc ở Hoa Kỳ nhưng vẫn duy trì mối quan hệ mật thiết với cộng đồng khoa học và giáo dục Việt Nam. Tiến sỹ Lê Trường Sơn mong muốn Đảng và Chính phủ sẽ tiếp tục các đường lối đúng đắn để phát triển đất nước và phát triển mối quan hệ Việt Nam Hoa Kỳ ngày càng sâu sắc hơn nữa.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp gỡ bà con cộng đồng và các cơ quan đại diện Việt Nam tại Hoa Kỳ

Ghi nhận những ý kiến tâm huyết và gửi lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất tới bà con, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Đảng và Nhà nước luôn luôn hoan nghênh và tạo điều kiện thuận lợi cho các chuyên gia, trí thức, nhà khoa học, doanh nhân kiều bào đóng góp nhiều hơn cho sự nghiệp phát triển đất nước, nhất là trên những lĩnh vực then chốt trong giai đoạn phát triển mới của đất nước; đồng thời nhấn mạnh, sẽ liên tục hoàn thiện các chính sách đối với người Việt Nam ở nước ngoài, tăng cường phối hợp với sở tại để bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của bà con, giúp đồng bào yên tâm sinh sống, làm việc và phát triển tại sở tại.

Những kết quả cụ thể chuyến công tác tham dự cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza của Tổng Bí thư Tô Lâm là minh chứng sinh động của việc cụ thể hóa quan điểm đẩy mạnh đối ngoại toàn diện ở tầm cao mới, góp phần mở rộng không gian phát triển, nâng tầm vị thế đất nước và tiếp tục thúc đẩy quan hệ thực chất lâu dài của Việt Nam với Hoa Kỳ và các đối tác quốc tế, trong đó có các nước Trung Đông vì lợi ích thiết thực của mỗi nước.