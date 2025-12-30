Bộ trưởng KH&CN: Công nghệ 'Make in Vietnam' phải dẫn dắt được thị trường

(VTC News) -

Chiều 30/12, phát biểu định hướng tại Diễn đàn quốc gia về phát triển doanh nghiệp công nghệ Việt Nam năm 2025 với chủ đề “Sáng tạo tại Việt Nam, làm ra tại Việt Nam – để dẫn dắt”, ông Nguyễn Mạnh Hùng – Bộ trưởng Khoa học & Công nghệ (KH&CN) cho biết diễn đàn là để nhìn lại một chặng đường quan trọng; đồng thời mở ra một giai đoạn phát triển mới của một tư tưởng lớn “Make in Vietnam”: Thiết kế tại Việt Nam - Sáng tạo tại Việt Nam - Làm ra tại Việt Nam.

Bộ trưởng KH&CN Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu định hướng tại Diễn đàn. (Ảnh: Bộ KH&CN)

Nhìn lại quá khứ, Bộ trưởng KH&CN tự hào khi cách đây 6 năm, trong bối cảnh thế giới liên tục biến động mạnh, chuỗi cung ứng toàn cầu bị đứt gãy, công nghệ số bùng nổ và cạnh tranh chiến lược ngày càng gay gắt, Việt Nam đã lựa chọn một con đường không dễ nhưng rất đúng đắn.

Đó là chuyển từ gia công, lắp đặt sang thiết kế, làm chủ và sáng tạo tại Việt Nam. Tư tưởng “Make in Vietnam” ra đời tự nhiên của nó. “Sau 6 năm, chúng ta có thể khẳng định “Make in Vietnam” không còn là một khẩu hiệu, mà đã trở thành một phong trào, một phương thức phát triển và một năng lượng thực tế”, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng chia sẻ.

Theo Bộ trưởng, hàng ngàn sản phẩm công nghệ “Make in Vietnam” đã ra đời. Nhiều doanh nghiệp công nghệ Việt Nam đã tự thiết kế, tích hợp thành sản phẩm thương mại, làm chủ công nghệ lõi, làm chủ hệ thống, làm chủ dữ liệu và cung cấp giải pháp cho hàng triệu người dùng trong nước. Một số sản phẩm đã vươn ra thị trường khu vực và quốc tế.

Quan trọng hơn, Việt Nam đã hình thành được một thế hệ doanh nghiệp, kỹ sư, nhà khoa học, nhà doanh nghiệp dám nghĩ lớn, dám làm chủ và dám chinh phục thế giới.

“Make in Vietnam” trong 6 năm qua đã giúp Việt Nam chuyển từ vị thế người sử dụng công nghệ sang người tạo ra công nghệ; ở nhiều lĩnh vực, từ chỗ nhập khẩu giải pháp sang chỗ tự thiết kế giải pháp phù hợp với điều kiện Việt Nam, từ tư duy đi sau sang tư duy đi cùng.

Song, Bộ trưởng KH&CN cũng cho rằng, thế giới hôm nay đang bước ra một giai đoạn hoàn toàn mới. Công nghệ không chỉ là công cụ phát triển kinh tế mà đã trở thành nền tảng của năng lực cạnh tranh quốc gia, của chủ quyền số, của sức mạnh quốc gia trong một kỷ nguyên mới.

Một trong những sản phẩm công nghệ "Make in Vietnam" trình diễn tại Diễn đàn. (Ảnh: Bộ KH&CN)

Việc cạnh tranh toàn cầu không còn chỉ là cạnh tranh về quy mô mà là cạnh tranh về năng lực dẫn dắt công nghệ, về tiêu chuẩn, về nền tảng và hệ sinh thái.

Do đó, tư tưởng cốt lõi về “Make in Vietnam” giai đoạn 2026 - 2030 theo Bộ trưởng KH&CN là nếu chỉ dừng lại ở làm chủ cho mình thì chưa đủ. Việt Nam cần một bước tiến mới, cao hơn, khó hơn nhưng tất yếu hơn. Đó là làm sáng tạo tại Việt Nam, làm ra tại Việt Nam để dẫn dắt.

Bộ trưởng chỉ rõ, dẫn dắt không bắt đầu từ công nghệ, mà bắt đầu từ bài toán lớn của đất nước và nhân loại như quản trị đô thị thông minh, y tế số, giáo dục số, nông nghiệp thông minh, năng lượng sạch, AI, kinh tế dữ liệu, an toàn an ninh số. Sản phẩm dẫn dắt phải là các nền tảng. Đó là các nền tảng số quốc gia, nền tảng dữ liệu, nền tảng AI, nền tảng điện toán đám mây,…

Bộ trưởng khẳng định doanh nghiệp công nghệ là lực lượng sản xuất chiến lược của nền kinh tế. Chính phủ sẽ thúc đẩy hình thành doanh nghiệp công nghệ chiến lược, quy mô lớn, có năng lực R&D mạnh, năng lực sản xuất, cung ứng mạnh, năng lực đi ra toàn cầu mạnh; đủ sức làm trụ cột cho những nền tảng số trọng yếu và cạnh tranh quốc tế.

"Sáng tạo tại Việt Nam, làm ra tại Việt Nam - để dẫn dắt" là đi từ bài toán lớn để hình thành giải pháp và sản phẩm, công nghệ lõi, sinh ra công nghệ Việt Nam. Đây không phải câu chuyện của riêng ai mà là chiến lược quốc gia, sự cộng hưởng khát vọng dân tộc và công nghệ. Chúng ta hoàn toàn có thể dẫn dắt một số lĩnh vực nếu có tầm nhìn đúng, yếu tố quyết liệt”, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh.

Cuối cùng, Bộ trưởng khẳng định Việt Nam không chỉ theo kịp mà còn phải đi trước, bằng cách làm mới, mô hình mới, chuẩn mực mới thông minh, nhân văn và bền vững.

Tại Diễn đàn lần trước, một dấu mốc quan trọng đã được xác lập khi các doanh nghiệp công nghệ Việt Nam cam kết nhận nhiệm vụ làm chủ các công nghệ chiến lược của quốc gia. Từ cam kết này, doanh nghiệp công nghệ Việt Nam bước vào vai trò chủ động hơn: Đầu tư dài hạn cho nghiên cứu, phát triển, làm chủ công nghệ lõi, xây dựng sản phẩm chiến lược và từng bước tham gia, dẫn dắt chuỗi giá trị toàn cầu, hiện thực hóa tinh thần “Make in Vietnam” trong giai đoạn mới.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng và Bộ trưởng KH&CN Nguyễn Mạnh Hùng tặng hoa cho các doanh nghiệp công nghệ Việt Nam. (Ảnh: Bộ KH&CN)

Nhằm ghi nhận và tri ân những đóng góp tích cực, trách nhiệm và hiệu quả đó, thay mặt ban tổ chức Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng và Bộ trưởng KH&CN Nguyễn Mạnh Hùng đã tặng hoa cho các doanh nghiệp công nghệ Việt Nam có đóng góp tích cực cho chủ trương "Make in Vietnam".