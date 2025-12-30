Chủ tịch Tập đoàn Viettel: Tự chủ công nghệ để vươn lên dẫn dắt

(VTC News) -

Tích lũy năng lực để vươn lên làm chủ công nghệ mới

Theo ông Tào Đức Thắng, Viettel có nhiều thuận lợi để đầu tư dài hạn cho lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao, như sở hữu nguồn lực, năng lực công nghệ và đội ngũ nhân sự chất lượng cao, nắm giữ thị trường viễn thông hoạt động tại 10 quốc gia, tạo ra lợi thế về thị trường khi đầu tư cho nghiên cứu - phát triển, qua đó rút ngắn chu trình đổi mới và thương mại hóa công nghệ.

Trên cơ sở đó, Viettel lựa chọn phát triển công nghiệp công nghệ cao như một hướng đi chiến lược, vừa mở rộng không gian tăng trưởng và tạo lợi thế cạnh tranh bền vững cho doanh nghiệp, vừa thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng góp phần hiện đại hóa Quân đội, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Ông Tào Đức Thắng - Chủ tịch Tập đoàn Viettel - phát biểu tại Diễn đàn quốc gia phát triển Doanh nghiệp công nghệ Việt Nam 2025.

Trong giai đoạn vừa qua, Viettel đã hình thành được 5 ngành công nghiệp: Vũ khí trang bị công nghệ cao, Hàng không vũ trụ, Hạ tầng viễn thông, Bán dẫn và An ninh mạng.

Doanh nghiệp hiện sở hữu đội ngũ 3.000 nhân lực chất lượng cao và hệ thống hạ tầng nghiên cứu - sản xuất đồng bộ với 17 phòng thí nghiệm hiện đại.

Ngoài ra, Viettel cũng đã nghiên cứu, làm chủ hơn 270 công nghệ lõi, góp phần hình thành hơn 80 sản phẩm quân sự và gần 100 sản phẩm trong các lĩnh vực hạ tầng mạng viễn thông, AI, IoT, chip, thiết bị bảo mật, an ninh mạng và nền tảng số.

Bước chuyển rõ nét từ Nghị quyết 57

Theo Chủ tịch Tập đoàn Viettel, Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị ra đời là bước đột phá về thể chế, tạo bước chuyển căn bản trong tư duy và cơ chế phát triển khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo, tháo gỡ nhiều điểm nghẽn tồn tại kéo dài.

Trên cơ sở nguồn lực, nhân lực và hạ tầng công nghệ đã tích lũy, cùng với những cơ chế, chính sách đột phá mà Nghị quyết 57 mang lại, Viettel đã tham gia tích cực và sâu rộng hơn vào nhiều lĩnh vực công nghệ lõi và công nghệ chiến lược, tạo ra các kết quả rõ nét trong nghiên cứu và sản xuất công nghiệp công nghệ cao.

Thời gian qua, Viettel đã nghiên cứu, thử nghiệm thành công nhiều vũ khí trang bị kỹ thuật công nghệ cao với thời gian sớm hơn so với kế hoạch, trong đó đã làm chủ được nhiều thành phần, nhiều công nghệ khó mà không quốc gia nào chuyển giao.

Theo ông Tào Đức Thắng, Viettel cũng đã chủ động tham gia phát triển 9/11 nhóm công nghệ chiến lược trong Quyết định số 1131/QĐ-TTg của Thủ tướng, đồng thời giữ vai trò doanh nghiệp tiên phong và dẫn dắt trong nhiều lĩnh vực.

Doanh nghiệp đã làm chủ và phát triển các sản phẩm, công nghệ cụ thể ở các mảng: Mạng di động thế hệ sau 5G; chip bán dẫn; hàng không vũ trụ; robot và tự động hóa; trí tuệ nhân tạo; điện toán đám mây,...

Năm 2025, Viettel đã nộp 196 đơn đăng ký sáng chế trong nước và quốc tế, tăng 40% về số đơn đăng ký so với năm 2024, lũy kế đến nay, đã được cấp 346 bằng độc quyền sáng chế và 59 bằng độc quyền giải pháp hữu ích.

Từ những kết quả đó, ông Tào Đức Thắng khẳng định, việc tích lũy được năng lực công nghệ, trưởng thành qua thực tiễn chính là nền tảng để Tập đoàn tiếp tục vươn lên làm chủ công nghệ mới, góp phần giúp Viettel hiện thực hóa định hướng trở thành Tập đoàn công nghệ toàn cầu, tiên phong kiến tạo xã hội số và giữ vai trò hạt nhân của Tổ hợp công nghiệp quốc phòng công nghệ cao.