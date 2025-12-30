Khởi tố tài xế xe tải khai thác cát trái phép trên sông Cu Đê ở Đà Nẵng

(VTC News) -

Ngày 30/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thành Chính (SN 1993, trú tổ dân phố Nam Yên, phường Hải Vân, TP Đà Nẵng) về hành vi khai thác khoáng sản trái phép.

Theo Công an TP Đà Nẵng, thời gian qua, nhiều mỏ cát xây dựng trên địa bàn thành phố đã hết hạn khai thác, dẫn đến nguồn cung khan hiếm khiến giá cát liên tục tăng cao.

Lợi dụng tình hình này, một số đối tượng đã tổ chức khai thác cát trái phép tại các tuyến sông, suối vắng vẻ, xa khu dân cư, sau đó vận chuyển đi tiêu thụ nhằm trục lợi.

Nguyễn Thành Chính bị khởi tố. (Ảnh: C.A)

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an và Công an TP Đà Nẵng về tăng cường phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trong hoạt động thăm dò, khai thác, vận chuyển, tàng trữ, tiêu thụ trái phép cát, sỏi, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Đà Nẵng đã xây dựng kế hoạch nắm tình hình, rà soát các đối tượng nghi vấn để quản lý, theo dõi, xử lý.

Qua đó, Phòng Cảnh sát Kinh tế phát hiện Nguyễn Thành Chính, hành nghề lái xe chở vật liệu xây dựng, điều khiển xe tải BKS 43C-226.05 thực hiện hành vi khai thác cát trái phép tại khu vực bãi bồi sông Cu Đê, thuộc phường Hải Vân.

Đầu tháng 12 vừa qua, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Đà Nẵng cũng tống đạt quyết định thay đổi biện pháp ngăn chặn từ cấm đi khỏi nơi cư trú sang bắt bị can để tạm giam và thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Văn Đức Quý (SN 1987, trú thôn Ban Mai, xã Sông Vàng) để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên”.

Kết quả điều tra xác định, trong năm 2024, với vai trò Giám đốc Công ty TNHH Quý Sự, Quý đã tổ chức cho nhân viên khai thác cát, sỏi trái phép tại khu vực sông Vàng, xã Ba (nay là xã Đông Giang) và bán ra thị trường hơn 640m³ cát, thu lợi hàng chục triệu đồng. Mặc dù đã bị UBND huyện Đông Giang xử phạt hành chính, Quý vẫn cố tình tái phạm.

Ngày 29/11, Công an xã Sông Vàng kiểm tra, phát hiện Phạm Hồng Quang – nhân viên Công ty TNHH Quý Sự đang điều khiển máy đào múc cát trái phép cho xe tải 43C-071.78 và 92C-130.29.

Các tài xế liên quan đều khai nhận hành vi mua bán, vận chuyển cát theo chỉ đạo trực tiếp của Văn Đức Quý. Tại cơ quan công an, Văn Đức Quý đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm.