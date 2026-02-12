Hơn 500 'chuyến xe mùa Xuân' đưa đón công nhân ngành than về quê ăn Tết

(VTC News) -

Đến hẹn lại lên, những ngày giáp Tết Nguyên đán cũng là lúc hàng trăm chuyến xe nghĩa tình được ngành than tại Quảng Ninh bố trí để đưa đón các công nhân, người lao động về quê ăn Tết.

Những "chuyến xe mùa Xuân" đưa đón công nhân về quê ăn Tết đã trở thành nét đẹp văn hóa đặc trưng của các đơn vị trực thuộc TKV, được người lao động đón nhận và trân trọng như một món quà tinh thần ý nghĩa mỗi dịp Xuân về.

Sự quan tâm thiết thực ấy giúp công nhân yên tâm nghỉ Tết trọn vẹn bên gia đình trước khi trở lại với nhịp làm việc khẩn trương nơi khai trường, đường lò.

Những chuyến xe đoàn viên giúp hàng chục nghìn công nhân ngành than tại Quảng Ninh về quê ăn Tết.

Theo Chủ tịch Công đoàn TKV, dịp Tết Nguyên đán năm nay, các đơn vị trong toàn TKV bố trí khoảng 511 chuyến ô tô (bao gồm cả chiều đưa công nhân về quê và đón trở lại đơn vị sau Tết) để phục vụ hơn 19.300 lượt người lao động và thân nhân.

Ngoài ra, Tập đoàn và các đơn vị thành viên cũng hỗ trợ vé xe dịp Tết cho khoảng 17.600 người lao động, với mức hỗ trợ từ 500 nghìn đến 1 triệu đồng mỗi người, tổng kinh phí hỗ trợ trên 11 tỷ đồng.

Ông Ngô Xuân Thủy, Phó Giám đốc Công ty CP Than Mông Dương cho biết, trong dịp Tết Nguyên đán 2026, đơn vị tổ chức 40 chuyến xe để đưa khoảng 1.600 lượt cán bộ, công nhân và người thân về quê đón Tết, đồng thời bố trí phương tiện đón công nhân trở lại làm việc sau kỳ nghỉ.

Các chuyến xe sử dụng là những phương tiện chất lượng cao, bảo đảm thuận lợi, nhanh chóng và an toàn trong suốt hành trình.

Người lao động cùng thân nhân tại các công ty than ở Quảng Ninh được hỗ trợ đưa đón miễn phí về tận quê để vui Xuân mới.

Năm nay, Công ty than Khe Sim (Binh đoàn 19) cũng bố trí 18 chuyến xe đưa gần 400 công nhân quê ở Bắc Kạn, Cao Bằng, Tuyên Quang, Nghệ An, Hà Tĩnh… về quê đón Tết và tổ chức đưa đón trở lại đơn vị sau kỳ nghỉ.

Quê ở Tuyên Quang, anh Phạm Ngọc Tuấn, Tổ trưởng Tổ khai thác số 3, Công trường 1 Công ty than Khe Sim cho biết, bản thân đã gắn bó với công ty suốt 15 năm và cứ đến những ngày giáp Tết là công ty lại bố trí xe đưa anh em công nhân về quê ăn Tết.

“Sự hỗ trợ thiết thực này giúp chúng tôi thuận lợi hơn trong việc sum họp cùng gia đình, tạo thêm động lực để mọi người gắn bó và làm việc tốt hơn trong năm mới”, anh Tuấn chia sẻ.

Theo thống kê, dịp Tết Nguyên đán 2026, riêng Binh đoàn 19 và các đơn vị thành viên đã bố trí trên 50 chuyến xe, đưa gần 1.000 công nhân quê xa về quê đón Tết, thể hiện rõ trách nhiệm và sự đồng hành của doanh nghiệp với người lao động.

Trong ngày 29 tháng Chạp, Đặc khu Cô Tô tổ chức chuyến tàu miễn phí đưa đón quân, dân và cán bộ đến và rời đảo Cô Tô.

Cùng với những chuyến xe đưa đón công nhân, hoạt động vận tải từ đất liền ra ngoài đảo Cô Tô và ngược lại cũng được triển khai tích cực, bảo đảm nhu cầu đi lại của người dân, vận chuyển hàng hóa thiết yếu và phục vụ du khách.

Lãnh đạo Đặc khu Cô Tô cho biết, trong ngày 29 tháng Chạp, đặc khu sẽ tổ chức “chuyến tàu mùa Xuân” để phục vụ quân, dân và cán bộ miễn phí một chuyến ra đảo và một chuyến về đất liền.

Đồng thời, các đơn vị vận tải trên địa bàn sẽ duy trì hoạt động vận chuyển hành khách và hàng hóa hàng ngày, dự kiến đến hết ngày 29 tháng Chạp và tổ chức hoạt động trở lại từ mùng 2 Tết, góp phần bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn trong dịp Tết Nguyên đán.

Những chuyến xe đoàn viên và chuyến tàu mùa Xuân tại Quảng Ninh góp phần tạo nên mùa Xuân 2026 ấm áp, trọn vẹn hơn, thể hiện sự chăm lo đời sống, củng cố niềm tin và gắn kết bền chặt giữa địa phương, doanh nghiệp với người lao động.