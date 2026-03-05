Bắt nhóm cán bộ ngân hàng trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Hải Phòng

(VTC News) -

Ngày 5/3, Công an TP Hải Phòng thông tin kết quả điều tra mở rộng vụ án Trần Huy Cường - Lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến dự án khu nhà ở Anh Dũng IV tại phường Hưng Đạo.

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Tuấn Đạt (sinh năm 1991, Trưởng phòng Khách hàng); Đào Thị Phương Thảo (sinh năm 1988, Phó Trưởng phòng Khách hàng) và Phạm Vinh Quang (sinh năm 1995, nhân viên phòng Khách hàng) cùng thuộc một ngân hàng chi nhánh Kiến Thụy về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng” quy định tại Khoản 4, Điều 206 Bộ luật Hình sự.

Nhóm cán bộ thuộc bị khởi tố, bắt tạm giam.

Trước đó, cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 3 người gồm: Trần Huy Cường (sinh năm 1973, nguyên Tổng Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thương mại Thủy Nguyên) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; Phạm Thị Thu Thảo (sinh năm 1985, trú tại phường Lê Chân, Hải Phòng) và Phạm Thị Bích Phượng (sinh năm 1971, trú tại phường Hồng Bàng, TP Hải Phòng) cùng về tội “Cho vay lãi nặng” trong giao dịch dân sự.

Ngoài ra, cơ quan điều tra khởi tố bị can đối với Phạm Thị Thanh (sinh năm 1969, trú tại phường Lê Chân, TP Hải Phòng) là kẻ chủ mưu, cầm đầu trong đường dây cho vay lãi nặng.

Kết quả điều tra xác định, Phạm Thị Thanh đã cho nhiều người vay tiền lãi suất cao với tổng số tiền gốc cho vay trên 300 tỷ đồng, thu lợi bất chính trên 27 tỷ đồng. Thanh đã bỏ trốn nên cơ quan điều tra ra quyết định truy nã quốc tế để bắt, xử lý và tịch thu tài sản theo quy định.

Bước đầu, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã làm rõ, trong thời gian giữ cương vị Tổng Giám đốc kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần thương mại Thủy Nguyên, Trần Huy Cường sử dụng 40 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của dự án khu nhà ở Anh Dũng IV tại phường Hưng Đạo thế chấp tại ngân hàng chi nhánh Kiến Thụy để vay vốn tại ngân hàng.

Tuy nhiên, các khoản vay của Cường không đảm bảo về “điều kiện cấp tín dụng” của ngân hàng.

Để có thể giải ngân các khoản vay cho Cường, một số cán bộ gồm Đạt, Thảo và Quang đã bàn bạc, làm giả các chứng từ để khoản vay của Cường đủ điều kiện cấp tín dụng, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng đang tiếp tục điều tra mở rộng đối với các tổ chức và cá nhân liên quan khác.